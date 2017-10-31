Bloomberg назвал неожиданную причину резкого роста цен на нефть 31.10.2017, 23:17

Причиной резкого роста нефтяных котировок в последние дни стала ситуация на рынке дизеля.

Oб этом пишет Bloomberg (перевод - expert.ru).

С ускорением роста промышленности во всем мире топливо, известное как дизель с ультранизким содержанием серы или ULSD, пользуется большим спросом, увеличивая общий рост потребления нефти в 2017 году значительно выше среднего показателя за 10 лет.

На фоне превышающего ожидания роста спроса на этот вид топлива, был нанесен удар и по предложению дизеля, что спровоцировало быстрое движение рынка к дефициту. Сначала в Европе - на принадлежащем Royal Dutch Shell Plc нефтеперерабатывающем заводе Pernis, который считается одним из дизельных гигантов региона, в июле произошел пожар, и производство было приостановлено на несколько недель, - затем в США, где ураган "Харви" в конце августа временно вывел из строя около десятка нефтеперерабатывающих заводов, вызвав перебои с поставками как внутри страны, так и на отдаленных рынках сбыта.

"Нефтяным рынком сейчас движет аббревиатура из четырех букв, и это ULSD, а не ОПЕК", - говорит Оливье Жакоб, управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix GmbH.

Большой спрос в сочетании с приостановками НПЗ привел к сокращению мировых запасов дизельного топлива за лето, что является редким случаем, поскольку они, как правило, увеличиваются с июля по сентябрь на фоне приготовлений к сезонному всплеску спроса с началом зимы в северном полушарии. Холодная погода в конце этого года или в начале 2018 года может сделать дизель более дефицитным, спровоцировав очередной скачок цен.

Цены на дизель в Европе выросли выше уровня 550 долларов за тонну впервые с июля 2015 года, по сравнению с 409,50 долларов всего три месяца назад. Кроме того, рынок дизельного топлива полностью перешел в состояние, называемое бэквордацией, когда контракты на ближайшие месяцы дороже, чем на более поздние даты, что является признаком дефицита на рынке.

При этом наращивание спроса происходит на фоне призывов запретить дизельные транспортные средства после скандала с Volkswagen AG, Bloomberg. Несмотря на удар по акциям немецкой компании, дизель продолжает оставаться ключевым фактором на мировых нефтяных рынках.

«Спрос на дизельное топливо очень силен на фоне промышленного спроса в транспортной и строительной отраслях», - сказал в интервью агентству Дэвид Файф, главный экономист одного из крупнейших нефтерейдеров Gunvor Group Ltd.

Хедж-фонды также заметили это. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США хедж-фонды повысили чистые позиции на дизельное топливо до самого бычьего уровня за четыре года.

Нефтеперерабатывающие заводы сейчас получили возможность закладывать большую маржу по дизтопливу, что побуждает их наращивать закупки нефти. На этом фоне цены на нефть подобрались к двухлетним максимумам - до 60 долларов за Brent.