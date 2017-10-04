США высылают 15 кубинских дипломатов 2 4.10.2017, 7:33

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Кубинскому персоналу предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть страну.

США высылают 15 кубинских дипломатов из-за того, что правительство Кубы не смогло защитить американских дипломатов в Гаване от загадочных акустических атак. Об этом сообщает ВВС.

Кубинскому персоналу предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть США.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон приказал большей части сотрудников американского посольства на Кубе и членам их семей покинуть остров из-за таинственных акустических атак, в результате которых некоторые из них стали испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Посольство в Гаване лишится примерно 60% своего штата и прекратит выдавать визы в США на неопределенный срок.

Сегодня источник Associated Press в Белом доме сообщил, что Вашингтон направит Гаване ноту с просьбой сократить количество представителей кубинского посольства в США на 60%.

В начале сентября США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе. СМИ сообщали, что проблемы со слухом у дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. Куба отрицает эту информацию и заявляет о собственном расследовании этих утверждений.