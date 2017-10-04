Правительство Каталонии рассказало о своих дальнейших планах

Правительство Каталонии рассказало о своих дальнейших планах1
- 4.10.2017, 7:59
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Активные действия по результатам референдума начнутся в конце этой недели.
Вмешательство правительства Испании в события на территории Каталонии станет ошибкой, заявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон вскоре после того, как король Фелипе VI призвал нацию к единству.
Президент женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил в интервью BBC, что регион провозгласит свою независимость от Испании "в ближайшие дни".
Правительство Каталонии начнет "действовать" в конце этой недели или в начале следующей, сказал премьер.
В ответ на вопрос, что он предпримет, если в ситуацию вмешается правительство Испании, Пучдемон сказал, что это стало бы "ошибкой, которая все поменяет".
Глава женералитата отметил, что сейчас контактов между властями Каталонии и центральным правительством нет.
Интервью британской компании Пучдемон дал спустя несколько минут после того, как король Испании Фелипе VI обратился к нации с призывом к единству. Монарх осудил организаторов референдума о самоопределении Каталонии.
1 октября власти испанского региона Каталония попытались провести плебисцит о независимости. Многие местные жители отправились на избирательные участки, большинство из которых оказались заблокированы силами правопорядка. В стычках с полицией пострадало 844 человека.
Власти Каталонии заявили о 90,09% избирателей, проголосовавших за отделение от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что власти категорически не признают референдум.