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Правительство Каталонии рассказало о своих дальнейших планах

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  • 4.10.2017, 7:59
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Активные действия по результатам референдума начнутся в конце этой недели.

Вмешательство правительства Испании в события на территории Каталонии станет ошибкой, заявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон вскоре после того, как король Фелипе VI призвал нацию к единству.

Президент женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил в интервью BBC, что регион провозгласит свою независимость от Испании "в ближайшие дни".

Правительство Каталонии начнет "действовать" в конце этой недели или в начале следующей, сказал премьер.

В ответ на вопрос, что он предпримет, если в ситуацию вмешается правительство Испании, Пучдемон сказал, что это стало бы "ошибкой, которая все поменяет".

Глава женералитата отметил, что сейчас контактов между властями Каталонии и центральным правительством нет.

Интервью британской компании Пучдемон дал спустя несколько минут после того, как король Испании Фелипе VI обратился к нации с призывом к единству. Монарх осудил организаторов референдума о самоопределении Каталонии.

1 октября власти испанского региона Каталония попытались провести плебисцит о независимости. Многие местные жители отправились на избирательные участки, большинство из которых оказались заблокированы силами правопорядка. В стычках с полицией пострадало 844 человека.

Власти Каталонии заявили о 90,09% избирателей, проголосовавших за отделение от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что власти категорически не признают референдум.


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