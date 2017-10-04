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Десятки человек с бело-красно-белыми флагами вышли на митинг в Минске

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  • 4.10.2017, 8:52
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Фото: racyja.com

Партия «КХП-БНФ» провела акцию против российской военщины.

Участники митинга оппозиции, проведенного Консервативно-христианской партией — БНФ 3 октября в столичном Киевском сквере, призвали патриотов Беларуси организовываться, готовиться защищать Отечество и дать отпор московскому агрессору и разжигателю войны, сообщает «Радыё Рацыя».

Акция проводилась в связи с недавними учениями «Запад-2017». В резолюции, принятой участниками акции, отмечается важная протестная роль активной части белорусского общества, а также антироссийская позиция международного сообщества в связи с агрессивными замыслами военных маневров «Запад-2017».

«Мы считаем, что активная критическая и протестная позиция политиков и граждан сыграли положительную роль в развитии событий», — говорится в документе.

По словам одного из руководителей Консервативно-Христианской партии БНФ, бывшего депутата Верховного Совета 12 созыва Сергея Попкова, ошибочно думать, что с завершением учений «Запад – 2017» исчезла угроза вовлечения Беларуси в российские войны: «Москва уже подготовлена для захвата и Украины, и Беларуси. Им мешает сегодня только международная ситуация. Но они готовят эту ситуацию. И как только у них получится втянуть Запад и США в военный конфликт где-нибудь в Северной Корее, или на Ближнем Востоке, или спровоцировать конфликт в самой Европе, они сразу начнут решение поставленной перед ними задачи».

Акция длилась около часа, в ней участвовало более 50 человек с бело-красно-белыми флагами.


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