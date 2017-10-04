Грета Соболевская: Надеюсь увидеть друзей на Площади 21 октября 1 4.10.2017, 9:44

22-летняя героиня национального флага обязательно пойдет на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Об своих мотивах выйти на Площадь пресс-службе БНК рассказала общественная активистка, журналистка и переводчица Грета Соболевская. Она принимала участие в акции протеста 8 сентября и собирается пойти на Марш рассерженных белорусов 21 октября.

— Ты долго жила в других странах, можешь сравнивать. Что скажешь о сегодняшней Беларуси?

— У нас есть проблемы — большие такие проблемы, которые будут висеть тем самым мечом из мифологии над главными тунеядцами страны. Безработица, невозможность найти работу по специальности, обесценивание труда как такового и притеснение тех, кто пытается создать свой бизнес — лишь часть проблем, которые создает как нашумевший декрет, так и наша антинародная государственная машина.

Зарплаты оставляют желать лучшего, нет даже пресловутого «по пятьсот». Мои же ровесницы и ровесники, окончившие университет, ищут работу, далекую от полученных специальностей, что неудивительно. Более прибыльным будет устроиться официанткой, чем учительницей в школе.

У меня много знакомых, получивших в этом году дипломы педагогов, многие из них — приезжие из других городов, областей. Весь этот год они судорожно искали более-менее прибыльные места, куда бы их взяли вместо предназначенных для распределения школ. Никто ведь не хочет работать, скажем, в Хойниках за 200 рублей, верно? Вот и они не хотят. Жаль, что такая профессия в нашем государстве обесценена донельзя.

Даже те люди, которые далеки от оппозиции, недовольны ситуацией. Винят тех, кого следует, поверьте. Общий уровень протестного настроения высок, и это радует.

— В чем это проявляется?

Помимо стрит-артов о предстоящей акции? Гневные «Пойду на Площадь!» в беседах со знакомыми и друзьями, в комментариях. Надеюсь, это недовольство выйдет за пределы кухонных разговоров.

— А по поводу «обновленного» декрета что говорят?

— Безусловно, ничего хорошего! А как еще относиться к этим «синьорпомидоровским» поборам? Двоим знакомым ребятам в начале года пришло письмо из налоговой. Тогда они заплатили, хоть и поворчали на этот счет. Оба — с высшим образованием, интеллигентнейшие люди, только найти свое место здесь не могут. Очень надеюсь увидеть их на Площади в этот раз.

— На Площади 21 октября?

— Да. Я не только поддерживаю Марш рассерженных белорусов 2.0, но и обязательно пойду туда. Похоже, некоторые чиновники и представители государственного аппарата забыли, что труд — это право, а не обязанность, и всякий честный труд должен цениться. Пора бы им об этом напомнить.