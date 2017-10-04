«Пиджак от «Коминтерна» на порядок лучше, чем у Zara» 6 4.10.2017, 9:56

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Фото: onliner.by

В Минске открылась выставка BelTexIndustry-2017, претендующая быть «ответом мировым брендам».

Четыре дня в столичном выставочном центре «БелЭкспо» будут показывать моду. Здесь и гомельский пиджак «на смерть Хью Хефнера», и отечественная реакция на New Balance из Бешенковичей, и кобринские джинсы дешевле импортных аналогов. Вообще, это выставка по оптовой продаже товаров нашего легпрома. Но четкое представление о розничной стоимости тех или иных вещей вы точно получите, пишет onliner.by:

«У Belwest праздник. Впервые выпустили кроссовки. На фабрике сильно гордятся подошвами, которые льют сами. Они гибкие и легкие. Девушки без лишних усилий делают с ними все, что хотят.

Пока таких в свободной продаже нет. Но по прикидкам красные кроссовки будут стоить примерно 100 рублей.

— Еще здесь стелечка с эффектом памяти. Ее можно легко постирать и просушить. Не ортопедическая, конечно, но мы стремимся.

Рядышком женские кроссовки под «серебро». При этом полностью кожаные.

— Мы покупаем полуфабрикаты и доводим их до ума, если так можно выразиться. Наносим различные трансферные пленки, чтобы имитировать интересные поверхности.

Имеется модное в нынешнем сезоне тиснение под змею. Есть мелкая рептилия, есть более крупная. В нынешнем году этой «фишкой» активно пользуется Nike, добавляя такое тиснение во многие свои модели.

Девушки показывают лаковую обувь. Поем им в ответ про «смотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения».

И тут на глаза попадаются крутые полуботинки с принтами про Бэтмена и Супермена, а также ацтекскими мотивами. Выглядят отлично. Представлено по полуботинку из разных пар.

— Девушки подходили, сказали, что так бы и носили.

— Все правильно сказали.

— Полуботинки в среднем стоят 140—150 рублей. Можно баллы накопить.

— Вам не обидно, что Belwest недооценивают?

— Мы активно работаем, чтобы ломать стереотипы.

— Когда будете кроссовки делать круче, чем у Nike?

— Ну, в этом году мы только попробовали, а через годик сможем, — смеются девушки. — Хочется, чтобы наши люди носили белорусское, а не покупали всякие «нью-бэлансы», «найки» и «адидасы».

Через секунду на стенде обнаруживаются почти что «нью-бэлансы». На боковине кроссовка нашита буква B. Это не «Balance», это «Belwest». Возникающие ассоциации вызывают улыбку.

BelTexIndustry-2017 — уникальный шанс оценить новые релизы смиловичских валенок, поприсутствовать на показе новой коллекции туркменского дома мод и оценить кобринские джинсы от предприятия «Беладэним».

Руководитель самолично стоит на стенде. На мужчине джинсовый пиджак собственного производства.

— Вот джинсы — 42 рубля с НДС пара, в розницу будут стоить рублей 55. Давно хотел этим заниматься. Недавно появился турок, с которым я сотрудничаю. Он оказывает помощь в варке и стирке.

— И какое будущее у белорусских джинсов?

— Перспективное. Будем шить. Лично я не сдамся. Я идею три года вынашиваю. Купил варочное оборудование.

В представленных джинсах 98% хлопка и 2% эластана. До ума они пока не доведены. Но энтузиазм производителя внушает уважение.

Наш любимый «Коминтерн». Говорят, на предприятии есть четкий план по завоеванию отечественного покупателя. Это не только бдительный присмотр за трендами, но и работа в направлении смены названия. Ничего такая идея.

На вешалках приятные на ощупь пиджаки. Представлены классическая и молодежная коллекции.

— Вот классические костюмы, из поливискозных тканей. Для мужчин с животиком. И вообще — с увеличенным объемом тела.

— АнтиЗОЖ?

— ЗОЖ, но уже немножко в возрасте.

Если вы привыкли покупать пиджаки и пальто, в которых надо подшивать пуговицы, то ребята с «Коминтерна» говорят, что готовы ответить за каждую строчку в каждом изделии.

Смотрим молодежную линейку. В глаза сразу бросается яркий костюм «на смерть Хью Хефнера». Ну, издатель PlayBoy точно бы оценил.

— Новая коллекция для торжественных случаев. Красивые пуговицы. Можно выделиться на свадьбе. Этот костюм стоит 350 рублей. Все образцы в молодежной коллекции — это slim fit. Брюки зауженные и укороченные. Будете красивыми.

Ткани как натуральные, так и поливискоза, чтобы было подешевле.

— Это как Zara. Шерсти там почти не увидишь, — подсказывают работники предприятия и достают полностью шерстяной костюм. — Теплый. В магазине будет стоить 200 рублей. Ну, если я скажу, что это Hugo Boss, есть же вариант, что вы поверите. Zara будет на уровень хуже этого изделия.

Может быть, и поверил бы в Hugo Boss. Выглядит пиджак действительно неплохо.

Выставка продлится до 6 октября. Обещают семинары, показы и прочую веселуху».