У минчанки обманом отняли дочь после ссоры с чиновниками 7 4.10.2017, 10:10

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Женщина искала правды в суде Фрунзенского района Минска.

Борьба с системой. И результаты для несогласных – драматичные. Мать конфликтовала с чиновниками системы образования. Сейчас ее 8-летняя дочь в интернате. Женщина искала правды в суде Фрунзенского района столицы, передает «Белсат».

Дело рассмотрели, но на сторону матери не стали

«Сейчас у нас настоящая беда, горе, от того, что Эльвиры нет рядом. Мы все надеемся, что она скоро будет с нами, и что скоро в нашем доме взойдет солнце», – говорит Татьяна Миронова, мать Эльвиры.

Татьяна с мужем Эдуардом сегодня принесли в суд фото и видео из семейного архива. Чтобы доказать, что их дочь Эльвира не в состоянии социальной опасности, а хорошо учиться, что за ней ухаживают и с ней занимаются.

Как это произошло?

Эльвира пропустила большую часть первого класса и перешла во второй класс уже в школе при социальном приюте. Из семьи Эльвиру забрала милиция 31-го августа по постановлению комиссии по делу несовершеннолетних. С формулировкой «злоупотребление родительскими правами».

Татьяна Миронова утверждает, что чиновники администрации Фрунзенского района заставили ее подписать постановление. Угрожали, что иначе она не узнает, где дочь.

«В постановлении написано, что мы – родители Эльвиры – запрещаем ей ходить в школу, не проходим медицинские обследования в поликлинике, мешаем образованию ребенка, а также она не общается со сверстниками и находится в социальной изоляции. На самом деле все это совсем не так», – отметила Татьяна.

Все началось в прошлом году

Когда Эльвира пошла в первый класс минской школы № 212. Татьяна говорит, что не могла мириться с плохими условиями в школе, с требованиями учителей сдавать деньги. Она приходила к дочери ежедневно и в итоге поссорилась с учителем и с родителями других детей. Дошло до вызова участковых милиционеров и штрафов за мелкое хулиганство. После конфликтов Татьяна не оформила дочь в другую школу – № 217. И вот дочь в приюте.

Забирать ребенка – это крайность, можно было и договориться, и погасить конфликт, считает и Татьяна, и друзья, которые пришли поддержать ее в суд.

Однако, по ходатайству представителя комиссии по делам несовершеннолетних, суд Фрунзенского района прекратил рассмотрение дела. Чиновники отказываются комментировать дело, Эльвира остается в интернате, родители переживают и готовятся к дальнейшему обжалованию.