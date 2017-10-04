Появились подробности трагедии в Березино, где умерли роженица и двойня 28 4.10.2017, 11:22

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Фото: Reuters

О беременности Аллы Микульской не знал даже муж.

В Березино Минской области вечером 28 сентября после родов в собственной квартире умерла 29-летняя Алла Микульская. Новорожденные дочери-близнецы чуть позже были обнаружены в ванной без признаков жизни. Девочки родились доношенными и, как уже выяснилось, живыми. СК возбудил уголовное дело, пишет tut.by.

Аллу обнаружила ее сестра, когда зашла в гости, и немедленно вызвала скорую, пишет «СБ. Беларусь сегодня». Медики приехали за минуты — центральная районная больница буквально в трех сотнях метров от этой пятиэтажки. Но госпитализировать женщину пришлось принудительно: даже будучи в крайне тяжелом состоянии, она отказывалась. В отделение реанимации ее доставили уже в коме. После обследования стало понятно, что женщина недавно родила. Тут же домой к Микульской выехала новая скорая и милиция. Врачи тем временем делали все возможное, но спустя 49 минут Алла умерла. Сколько она находилась без сознания, сколько потеряла крови, остается только предполагать.

По словам Алины Жизневской, главного врача Березинской центральной районной больницы, Алла Микульская не состояла на учете по беременности и к врачам не обращалась:

— Вся необходимая помощь, которая оказывалась на дому и в стационаре реанимационного отделения, была оказана в полном объеме. Для этого имелось все необходимое. К сожалению, из-за позднего обращения летальный исход предотвратить не удалось.

Ни соседи, ни друзья семьи, ни сотрудники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Березинского района, где женщина появлялась с больным ДЦП сыном буквально каждый день, о беременности не догадывались. Не знали о ней, как уже известно, даже муж Виталий и родители Аллы.

— В последний раз Аллочка с зятем и внуком недели две назад сюда приезжали. Я ничего так и не заподозрила. Все в ней казалось мне по-прежнему: и внешне вроде она выглядела как обычно, и поведение, и настроение — все как всегда.

Мальчик пока будет жить с бабушкой и дедушкой в деревне.

— Я так и сказала Виталику: ты работай, а я буду за дитенком смотреть. Он в Минске примерно рублей 600−700 получает. И муж мой еще тоже работает. Выкормим хлопчика. И тех бы деток выкормили! Зачем Аллочка так сделала?..

Возможно, на этот вопрос ответит следствие. Депутаты же, кстати, уже предлагают законодательно запретить домашние роды.

Трагедии с гибелью роженицы и ее двух детей в Березино удалось бы избежать, если бы погибшая встала на учет и наблюдалась у медиков, ранее заявила начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Беларуси Елена Богдан.

«Эта трагедия — еще один трагический результат отсутствия постановки на учет, наблюдения во время беременности и родов на дому. Насколько желательна была беременность и рождение детей для этой семьи — оценят следственные органы. По имеющейся информации, женщина, к сожалению, (…) факт беременности скрывала не только от врачей, но и от родственников», — говорится в сообщении Минздрава.

В прошлом году в Беларуси было зафиксировано 230 домашних родов. Из них 5 закончились неблагополучно — погибли дети, случаев гибели матерей не было. Однако следует учитывать, что к понятию «домашние роды» медики относят и преждевременные роды (и их большинство в данном случае), когда процесс появления на свет ребенка застает женщину где-то в дороге или даже в машине скорой помощи. Даже в приемном покое роддома — это тоже, считается, роды на дому.