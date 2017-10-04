Метаморфозы Минской синагоги 4.10.2017, 10:19

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Сейчас здание на улице Володарского, 5 у большинства минчан ассоциируется с театром имени Горького.

Но так было не всегда. За более чем вековую историю постройка несколько раз меняла свой профиль, а также становилась местом действия важных для всей страны событий. Все метаморфозы здания — в обзоре корреспондента агентства «Минск-Новости».

Храм

Здание хоральной синагоги возвели в Минске в 1901–1906 годах по инициативе известного врача, основателя городской системы противотуберкулезной помощи Иосифа Лунца. Построили ее в популярном на то время мавританском стиле по примеру Будапештской синагоги. Композиционно здание состояло из двух частей: грандиозного портала у входа и расположенного на оси входа ритуального зала. Средства на строительство храма собирали всей еврейской общиной, которая в те годы составляла около половины жителей Минска. До 1921 года хоральная синагога была главной в городе.

Позже на этом месте по очереди размещались рабочий клуб (1923), Дом культуры секретариата правительства (1924), кинотеатр «Культура» (1926). В здании была отличная акустика. Поэтому в нем предпочитали выступать многие именитые гости Минска — Владимир Маяковский, Леонид Утесов, Сергей Лемешев, Тамара Церетели.

В марте 1924 года там прошел Чрезвычайный VI Всебелорусский съезд Советов с участием делегатов от присоединенных к Белоруссии районов РСФСР. С приветственной речью выступил председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. Съезд законодательно оформил первое укрупнение БССР и принял постановление о проведении административно-территориального деления Беларуси на округа, районы и сельсоветы. Территория Беларуси увеличилась более чем в два раза и составила 110,5 тысячи км2, а количество населения — 4,2 млн человек. Съезд утвердил новую границу республики.

Также в здании прошли учредительное собрание Академии наук БССР, IX Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором приняли программу первой пятилетки.

Кинотеатр

В 1926 году здание бывшей хоральной синагоги передали в аренду «Белгоскино». В нем оборудовали кинотеатр «Культура». На то время он был одним из самых крупных в Белорусской ССР. Зрительный зал мог вместить 1 200 человек. Также привлекал тем, что был оснащен новейшей проекционной аппаратурой. Размер экрана составлял 8,5 на 7 м.

История белорусского кино началась 26 декабря 1926 года с торжественного открытия кинотеатра «Культура» премьерным показом первого белорусского художественного фильма «Лесная быль». Картина Юрия Тарича по повести Михася Чарота «Свинопас» вызвала небывалый ажиотаж. Мало того что лента рассказывала о событиях, которые были еще свежи в памяти горожан, — партизанской борьбе во время гражданской войны, так еще и некоторые эпизоды снимали в Минске. На экране можно было увидеть даже руководителей БССР. Вильгельм Кнорин, Александр Червяков и Иосиф Адамович выступили в качестве консультантов на съемках «Лесной были». В благодарность за это и получили роли. Неудивительно, что билеты раскупили как горячие пирожки.

Конец 1920-х

Второй громкой премьерой стала картина «Кастусь Калиновский» Владимира Гардина, вышедшая на экраны 14 августа 1928 года. Сборы у ленты были просто огромные, а слава ее гремела еще не один год. Минчане с удовольствием смотрели на Вильно 1864 года. Да и места оказались узнаваемыми — Троицкая гора, Пищаловский замок, родные минские улочки.

Театр

21 октября 1926 года в Москве объявили об открытии Белорусского государственного еврейского театра (БелГосЕТ). Вскоре он переехал в Минск. В 1930-х труппа БелГосЕТ выступала на сцене в здании бывшей хоральной синагоги.

В годы Великой Отечественной войны постройка сильно пострадала. На архивных снимках отчетливо видна сгоревшая крыша. БелГосЕТ в июне 1941 года находился на гастролях в Витебске, а затем работал в эвакуации в Новосибирске. В ноябре 1944-го первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Пантелеймон Пономаренко пообещал вернуть театр в Минск в 1945 году, когда будет отремонтировано здание. Но к работе тогда так и не приступили. Лишь в 1948 году за бывшую синагогу взялись всерьез. По проекту архитектора Михаила Бакланова ее практически полностью перестроили.

К тому времени уже стало ясно, что БелГосЕТ долго не протянет, поэтому решили разместить там Государственный русский драматический театр имени М. Горького. Его актеры в свободное время работали над внутренней отделкой. В 1950 году театр распахнул свои двери перед публикой.

1960-е годы

С тех пор здание кардинально не менялось, лишь наводили лоск во время реконструкций.

Сегодня здесь располагается Национальный академический драматический театр имени М. Горького. А о том, что это была хоральная синагога, напоминает лишь дореволюционная кладка боковых фасадов.

Справочно

В 1994 году за высокие достижения в области сценического искусства Государственному русскому драматическому театру имени М. Горького присвоено почетное звание «академический». В 1999 году — звание «национальный».