The Washington Post: Москва использует каталонское движение для раскола Запада 3 4.10.2017, 10:21

Истинная демократия — лучший способ выхода из испанского кризиса.

Продемонстрированные телекадры, на которых можно было видеть, как в воскресенье в Каталонии испанские полицейские из отрядов по борьбе с уличными беспорядками стреляют резиновыми пулями по желающим принять участие в референдуме и пускают в ход дубинки, предоставили лидерам этого региона великолепную сюжетную линию — репрессивное центральное правительство подавляет попытку использовать демократическую процедуру, пишет The Washington Post (перевод - еizvestia.com).

Однако разрастающийся политический кризис в Испании значительно сложнее подобного толкования. Жесткая тактика, неразумно взятая на вооружение испанским премьер-министром Мариано Рахойем, стала ответом на безрассудные и безответственные действия каталонских националистов, направленные на создание независимой республики в нарушение международного права и, вероятнее всего, вопреки желанию большинства жителей этого региона.

Националистические силы Каталонии, которые включают в себя фракции как крайне левых, так и крайне правых, обеспечили себе большинство в местном парламенте в 2015 году, хотя они получили на выборах менее половины голосов. После этого они стали реализовывать свои планы относительно проведения референдума о независимости, и их не остановило даже то, что Конституционный суд Испании назвал его незаконным. Принятая в 1978 году Конституция Испании предоставила значительную автономию Каталонии, а также другим регионам, однако в ней государство однозначно названо «неделимым».

После проведенного в воскресенье голосования президент Каталонии Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont) заявил, что он получил мандат на объявление независимости. При этом он сослался на то, что около 90% из 2,2 миллиона проголосовавших высказались в поддержку независимости. Однако явка составила всего 42% — многочисленные противники референдума отказались в нем участвовать, — а проведенные перед голосованием опросы показывали, что значительное большинство жителей Каталонии выступают против отделения от Испании.

Холодный ответ Европейского союза на призыв г-на Пучдемона оказать поддержку, судя по всему, несколько умерил его амбиции. Еврокомиссия поддержала Мадрид и назвала проведенное голосование незаконным. Кроме того, было подчеркнуто, что независимая Каталония не будет частью Евросоюза. Президент Трамп тоже не поддержал движение за независимость Каталонии. Националистов этого региона поддержала лишь управляемая сепаратистами Шотландия, отверженное правительство Венесуэлы, а также российская разведка и пропагандистский аппарат, мобилизовавший свои медийные возможности и социальные сети для поддержки каталонских сепаратистов. Москва, похоже, воспринимает каталонское движение как еще одно средство для раскола и ослабления демократического Запада.

Сторонники г-на Пучдемона в понедельник говорили о том, что он может объявить о независимости Каталонии позднее на этой неделе, хотя сам он сообщил, что будет добиваться одобрения регионального парламента. Тем временем правительство г-на Рахоя грозит привлечь к уголовной ответственности официальных лиц Каталонии или использовать положение Конституции страны, позволяющее отменить автономию этого региона. Любой из этих шагов будет ошибкой и причинит еще больший ущерб Каталонии и испанской демократии.

Правильным курсом будет именно тот, к которому призывают почти все ответственные представители власти за пределами Испании. Речь идет о переговорах между Барселоной и Мадридом. Г-н Рахой может предложить Каталонии больше автономии. А еще лучше, если обе стороны найдут законный способ для того, чтобы Каталония смогла провести честное, свободное и законное голосование. Истинная демократия — лучший способ выхода из испанского кризиса. К сожалению, ни одна из сторон, судя по всему, не готова пойти по этому пути.