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В Беларуси подорожал газ

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  • 4.10.2017, 10:28
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В Беларуси повысили цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления. Они утверждены постановлением МАРТ №50 от 26 сентября, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет belmarket.by.

В соответствии с документом сжиженный газ марок СПБТ, ПТ и БТ, реализуемый организациями Белтопгаза, подорожал с 278,2511 белорусских рублей за тонну до 300,32 рубля на условиях франко-отправление и с 277,4069 рубля за тонну до 299,41 рубля на условиях франко-склад организации.

Сжиженный газ для для коммунально-бытового потребления для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, марок СПБТ, ПТ, БТ (франко-склад организации) подорожал с 293,2908 рубля за тонну до 316,55 рубля.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, по подсчетам экспертов, расходы на «коммуналку» с 1 января вырастут в полтора раза.


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