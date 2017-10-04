Фотофакт: В центре Городка гордо реет «Погоня»
- 4.10.2017, 10:37
Древний национальный символ установлен над зданием краеведческого музея.
Фотографию «Погони» в районном центре Городок Витебской области опубликовали пользователи Twitter.
«Мелкий факт о Городоке. Там # пагоняпобач в самом центре города. Здание Городокского районного краеведческого музея, который был открыт в 1976 г.», - говорится в комментарии к фото.
Дробны факт пра Гарадок. Там #пагоняпобач у самым цэнтры горада. Будынак Гарадоцкага раённага краязнаўчага музея, які быў адчынены ў 1976 г. pic.twitter.com/PmeqJr3Z7Q— Kryścina Šyjanok (@kryscina_cz) 1 августа 2017 г.