Фотофакт: В центре Городка гордо реет «Погоня» 4.10.2017, 10:37

Древний национальный символ установлен над зданием краеведческого музея.

Фотографию «Погони» в районном центре Городок Витебской области опубликовали пользователи Twitter.

«Мелкий факт о Городоке. Там # пагоняпобач в самом центре города. Здание Городокского районного краеведческого музея, который был открыт в 1976 г.», - говорится в комментарии к фото.