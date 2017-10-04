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Фотофакт: В центре Городка гордо реет «Погоня»

  • 4.10.2017, 10:37

Древний национальный символ установлен над зданием краеведческого музея.

Фотографию «Погони» в районном центре Городок Витебской области опубликовали пользователи Twitter.

«Мелкий факт о Городоке. Там # пагоняпобач в самом центре города. Здание Городокского районного краеведческого музея, который был открыт в 1976 г.», - говорится в комментарии к фото.


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