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Мешающий делать школьнику домашнее задание кот стал звездой Сети

  • 4.10.2017, 10:55

Животное привязано к ребенку и хочет находиться с ним буквально каждую минуту.

У этого юного жителя Китая имеется хорошее оправдание тому, почему он не выполняет домашние задания — дело в том, что у мальчика есть кот, который его очень любит, пишет 120.su.

Животное настолько привязано к ребёнку, что хочет находиться с ним буквально каждую минуту — даже когда ученик садится за уроки.

Забавные кадры, появившиеся в интернете, показывают, как кот постоянно мешает мальчику, усаживаясь или даже укладываясь на книжки и тетрадки. Может быть, домашний питомец думает, что он помогает школьнику, вот только получается это у него не очень эффективно.


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