Куда поедут российские танки 4.10.2017, 10:59

Фото: EFE/EPA

Российские танковые подразделения преспокойно «размещаются» в центральной Польше.

Такой шокирующий вывод можно было сделать, взглянув на карту, отражающую последние новости о передвижениях российских войск.

Нет, война, к счастью, не началась, и даже международного скандала не последовало: речь шла о накладке, которая случилась в первые часы работы финского проекта Russia Military Watch (RMW). Ее удалось быстро устранить, и с тех пор, как утверждают авторы проекта, их сайт отражает активность российских военных вполне адекватно.

О чем можно узнать, изучив данные RMW? Ну, например, о том, что полку ВВС под Курском были поставлены новые сверхманевренные истребители Су-30СМ. Или о том, что моряки Каспийской флотилии провели учения с артиллерийскими стрельбами и разминированием акватории. Или составить общую картину о географии маневров, передвижений и происшествий в частях и подразделениях Вооруженных сил РФ за последние 10 дней:

Officially published activity in last 10 days (dupes, falses and all) in Russian Armed and Security Forces.

Pretty western orientation, eh. pic.twitter.com/0z3ReG2PgQ — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) 29 сентября 2017 г.

Речь не идет ни о разведывательной деятельности, ни даже о полностью профессиональном проекте. Тем не менее в Финляндии и за ее пределами он привлек к себе внимание. Ведь у западных соседей России по понятным причинам интерес к деятельности российских военных сочетается с беспокойством по этому поводу.

О проекте Russia Military Watch «Радио Свобода» рассказал один из его создателей – Аки Хейккинен:

– Как вы пришли к идее такого сайта? Вы профессионально занимаетесь вопросами безопасности и оборонной политики?

– Нет, я работаю в сфере IT. Для меня эти вопросы – своего рода хобби. Но для моего партнера по проекту Андреаса Турунена это сфера его профессиональных интересов. Нам пришла в голову идея сделать систему геолокации, которая отслеживала бы перемещения российских войск – в соответствии с сообщениями из самих российских источников.

– Как это работает, если описывать простым языком, для не посвященных в тонкости IT? Каким источниками информации вы пользуетесь?

– Преимущественно официальными – например, сайтом Минобороны России. Наша геолокация анализирует и фиксирует те места, которые упоминаются в российских сообщениях и где, согласно этим данным, происходят те или иные перемещения войск, маневры, происшествия (вроде того, что случилось недавно на полигоне под Петербургом) и так далее. Все это наносится на нашу карту. Мы также переводим на английский текстовые сообщения и размещаем их рядом с картой. Правда, перевод пока механический, так что иногда получаются довольно забавно звучащие тексты. И да, еще раз подчеркну: мы опираемся на российские источники, не источники какой-либо третьей стороны.

– В чем же смысл такого проекта?

– Прежде всего – показать остальному миру, чтó и как российская сторона сообщает о своей военной активности. По большей части эта информация на иностранные языки не переводится, так что мы помогаем интересующимся преодолеть языковой барьер. Кроме того, это комплексная визуальная иллюстрация того, что происходит – или по крайней мере того, что сами русские хотят об этом сообщить. При этом мы понимаем, что российские официальные данные могут быть неполными и не всегда точными – в этом смысле Россия не в лучшую сторону отличается от некоторых других стран. Хотя для военной сферы, конечно, доля секретности естественна.

Specialists of RSB protection of Air Defense Forces disguise S-300 SAM in course of exercise in Buryatia https://t.co/lcLrHZgQYM pic.twitter.com/7TYQ8kIbO2 — russiamilitarywatch (@russiamilitaryw) 27 сентября 2017 г.

– Как вы отслеживали недавно завершившиеся крупные учения «Запад-2017» на территории Белоруссии и некоторых регионов России?

– Конечно, в рамках наших возможностей мы следили за происходящим весьма активно. Но, снова повторю, наш мониторинг – это прежде всего совокупность сообщений, появлявшихся в открытых российских источниках. Все заинтересованные могут пользоваться информацией из других источников и сопоставлять то и другое. Что касается «Запада-2017», мне кажется, наша система отработала его неплохо, учитывая, что мы только начинаем, и разных технических «мух» до сих пор хватает.

– А как насчет фактчекинга? Вы не пробуете сопоставлять заявления российского военного ведомства с тем, что происходит на самом деле? Возможно, там есть серьезные несоответствия?

– На данном этапе мы оставляем это нашим читателям. Мы понимаем, знаем по опыту, что российские официальные источники куда более закрытые, чем, скажем, натовские. Russia Military Watch не претендует на отображение полной и объективной картины того, что делают российские вооруженные силы. Это скорее воспроизведение того, какой преподносит эту картину сама российская военная машина. Полную же картину можно получить, комбинируя разные источники.

Scientific-practical conference devoted to development of rocket and artillery weapons was completed in Sevast https://t.co/KQXEivU6bp pic.twitter.com/s7yNtn6Tm2 — russiamilitarywatch (@russiamilitaryw) 29 сентября 2017 г.

– Но в таком случае вы, видимо, заслуживаете благодарности Минобороны РФ! Ведь они вправе сказать: какие хорошие ребята, распространяют на Западе нашу информацию. Разве не так?

– Я так не думаю. Прежде всего, бóльшая часть выпускаемой ими информации ориентирована на внутреннюю, российскую аудиторию. Есть некоторые детали, которые они вряд ли хотели бы широко обнародовать перед иностранной публикой, тем более если речь идет, как в нашем случае, о регулярно обновляемой совокупной картине войсковых учений, передвижений и т. д. Мы полностью сознаем, что доверять официальной информации российских военных можно лишь ограниченно. И случайных, разовых посетителей сайта RMW мы предупреждаем об этом. Тем более что, судя по первым неделям нашей работы, аудитория у нас международная, на что мы и рассчитывали, запуская проект – он ориентируется не только на Финляндию.

– Вы собираетесь как-то расширяться? Может быть, добавите к своему проекту аналитику, ссылки на альтернативные источники, привлечете новых авторов?

– Да, такие планы есть. Я бы пока не распространялся о них более подробно, но мы будем развиваться. Пока “обкатаем” RMW в нынешнем виде, а потом сделаем проект более разнообразным. Тем более что посещаемостью мы довольны, интерес к нашему сайту есть, в том числе со стороны представителей профессиональных сообществ, занимающихся вопросами безопасности, из европейских стран, США и Канады.

– А для вашей страны, Финляндии, военные возможности России – актуальная тема? Среди финнов распространено представление о возможности российской агрессии?

– Я бы сказал так: Финляндия научилась жить рядом с Россией, но, как мне кажется, мы никогда ей до конца не доверяли. Так продолжается десятилетиями. Когда вся Европа в последние лет двадцать активно разоружалась, Финляндия лишь несущественно сократила расходы на оборону. Я не думаю, что мы чувствуем непосредственную угрозу, но в нашей оборонной политике произошло немало изменений за последние три года. К сожалению, мы «проснулись» только после Крыма, а не после войны в Грузии. Но и это неплохо. Мы по-прежнему не члены НАТО, и наше правительство не подавало заявку на вступление в этот союз. Но в стране идет активная дискуссия относительно того, что, если ситуация будет ухудшаться, такую заявку подать стоит. Кроме того, Финляндия намного активнее сотрудничает в последнее время в военной области со Швецией, Соединенными Штатами и Великобританией – в рамках региональных сил быстрого развертывания JEF.