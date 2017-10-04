Минчанка стала лицом обложки крутого fashion-журнала 7 4.10.2017, 11:08

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«Супермодель мира» Екатерина Доманькова попала на обложку осенне-зимнего выпуска журнала loveFDM.

Фото Екатерина Доманькова выложила в своем Instagram, пишет citydog.by.

love FDM – своеобразная fashion-антология, которая выходит в электронном и печатном виде дважды в год. А еще Екатерина Доманькова стала моделью месяца издателя этого журнала, интервью с белоруской опубликовано на сайте FMD.

Екатерина рассказала, что модельный бизнес для нее сейчас – скорее хобби: «Мои будущие цели больше не связаны с модельным бизнесом. Это огромная часть моей жизни, но теперь это скорее хобби. Я мама двоих детей и руковожу своим проектом о красоте, здоровье и материнстве».

На просьбу дать совет начинающим моделям минчанка порекомендовала чаще улыбаться: «Я из страны, где, чтобы завязать связи, не обязательно быть супермилым. Когда я впервые приехала в США, это оказалось проблемой: клиенты думали, что я грустная и мне не нравится, что происходит. Итак, улыбка, несмотря ни на что! Живите здоровой жизнью, будьте милы с людьми и будьте профессионалами – это определенно поможет», – посоветовала Екатерина.

Екатерина родилась в Минске, и никогда не мечтала стать моделью. Просто однажды ее нашел модельный агент в кафе, уже в 2006 году она выиграла «Супермодель мира» в Нью-Йорке, после чего на девушку посыпались контракты с модными брендами.