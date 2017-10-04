Чемодан с деньгами, который постоянно «теряют» чиновники 2 4.10.2017, 11:20

2,529

Уже много лет белорусская власть ищет, у кого одолжить денег, чтобы раздать старые долги.

Речь почти всегда идет о внушительных суммах. Вспомним – не так давно чиновники активно выпрашивали кредит от МВФ на 2-3 миллиарда долларов, однако переговоры застопорились из-за нежелания Беларуси проводить реформы. Позже начались консультации с китайскими государственными корпорациями насчет кредита на общую сумму около 600-800 миллионов долларов, пишет «Салiдарнасць».

В итоге по традиции на выручку пришла Россия, которая оказала белорусским властям финансовую поддержку в виде миллиардного кредита, который, наконец, позволил залатать дыру в бюджете.

Проблема в том, что и этот миллиард когда-нибудь придется отдавать, да еще с процентами.

На этом фоне почти нереальной выглядит новость из Украины. В соседней стране с помощью внедрения новой системы электронных закупок Prozorro с 1 августа 2016 года до 25 сентября 2017 года удалось сэкономить около 31,39 миллиардов гривен бюджетных средств, что эквивалентно сумме в 1 миллиард 189 миллионов долларов!

Новую систему разработали волонтеры в сотрудничестве с прогрессивными чиновниками Минэкономики. Кроме всего прочего, она позволяет всем желающим отслеживать и контролировать любые закупки, проводимые государственными органами. Например, если местный чиновник решил закупить у приближенного бизнесмена товар или услугу по завышенной цене, чтобы получить откат, то это сразу видно онлайн. И именно такой подход не дает коррупционерам разворовывать бюджеты.

В Беларуси система выстроена намного сложнее: информация о госзакупках публикуется на площадке icetrade.by, которая была запущена в январе 2002 года – и с тех пор в технической части практически не развивалась.

– Это привело к тому, что сама площадка устарела, а ее функционал значительно отличается от современных аналогов в других странах, – говорит директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова. – Кроме того, предоставляя данные о тендерах и конкурсных торгах, сотрудники ресурса не всегда точно заполняют данные, что усложняет контроль госзакупок.

Эксперт отметила, что в Беларуси было лишь несколько случаев, когда публичный контроль привлек внимание к возможным нарушениям в этой сфере. Например, в 2014 году скандал разгорелся вокруг закупки валидаторов для общественного транспорта, когда в конкурсе участвовали две фирмы, связанные между собой, а цена показалась экспертам завышенной. Однако уголовного дела по этому факту так и не было возбуждено.

– Сейчас идет обсуждение новой системы государственных закупок, но пока непонятно, насколько ее можно сравнивать с украинской системой Prozorro. В любом случае, нужен общественный контроль этой сферы, чтобы чиновники знали, что их нарушения могут получить резонанс, – подчеркивает Наталья Рябова.

По словам собеседницы, в Беларуси сложно подсчитать, сколько государственных средств разворовывается или неэффективно тратится в ходе госзакупок. Но, исходя из мировой практики, потери белорусского бюджета могут составлять около 1-1,5 миллиарда долларов.

По иронии судьбы, именно такую сумму белорусские власти просили у иностранных кредиторов, чтобы сбалансировать государственный бюджет.