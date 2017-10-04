Бизнес-консультант с мировым именем стал совладельцем белорусского стратапа 2 4.10.2017, 11:31

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Благодаря программистам из Беларуси Ицхак Адизес открыл для себя мир криптовалют.

Бизнес-консультант с мировым именем Ицхак Адизес стал соучредителем и вошел в совет директоров белорусского финтех-стартапа CopPay. Об этом он сообщил в своей колонке для издания The Huffington Post (перевод – myfin.by).

Как пишет Адизес, команда стартапа обратилась к нему на прошлой неделе с просьбой приехать за советом, как строить дальше стратегию своего развития.

«А чем вы занимаетесь?» – «Криптовалютами, в том числе биткоином», – описывает бизнес-консультант их разговор.

Он сразу предупредил белорусов, что ничего в этом не понимает, но если ребята верят, что непосвященный может принести пользу, задавая умные вопросы, которые знающий задать не осмелится, то согласен попробовать.

«Я также предупредил, что им надо будет обучить меня за свой счет. И получил согласие», – поясняет Адизес.

Два дня он, как повествует, обучался. А закончил тем, что купил немного криптовалюты и согласился стать членом совета директоров и консультантом компании в обмен на долю.

«Благодаря CopPay я открыл для себя мир криптовалют. И сейчас готов помочь превратить его в одно из самых эффективных предприятий в мире», – говорит Адизес.

Кстати, CopPay – это новое название уже известного проекта ConPay, придуманного в лаборатории Consensus Lab под руководством Владимира Сержановича.

Напомним, команда белорусского стартапа разработала виртуальный терминал, позволяющий магазинам принимать оплату в криптовалютах, и надеется внедрить его по всему миру.

Недавно компания провела предварительное, так называемое pre-ICO, собрав полмиллиона долларов на улучшение технологии. Теперь на очереди ICO.

К слову, его старт перенесли с 1 на 16 октября. Кроме того, увеличена и сумма, которую планирует таким образом привлечь команда стартапа. Раньше она составляла 9,5 млн долларов, а теперь равна 18,5 млн.

«Наши консультанты помогли улучшить бизнес-модель, и стало понятно, что нам нужно больше средств для полного и быстрого развития, чем планировалось ранее», – рассказала CEO CopPay Инна Самович.