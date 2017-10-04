В США задержали подругу стрелка из Вегаса 3 4.10.2017, 11:58

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Женщина прибыла в Америку из Филиппин и оказалась на инвалидной коляске.

В аэропорту Лос-Анджелеса (США) ФБР задержало подругу стрелка Стивена Пэддока Мерилу Данли, убившего в Лас-Вегасе несколько десятков человек на днях. Об том сообщает Daily Mail (перевод – segodnya.ua).

Сообщается, что женщина прибыла из Филиппин и перемещалась в аэропорту на инвалидной коляске, что и подтверждает видео.

EXCLUSIVE: Marilou Danley, girlfriend of the Las Vegas gunman, arrived at Los Angeles International Airport. More: https://t.co/LObba2CM6i pic.twitter.com/mpqNMKNqEJ — NBC News (@NBCNews) 4 октября 2017 г.

Во время расстрела людей в Вегасе 62-летняя Данли находилась за пределами США и пока не известно, знала ли она о подготовке преступления Пэддоком, поэтому обвинения ей пока не предъявлены. Власти Филиппин сообщили, что женщина находилась в их стране с 22 сентября, куда прилетела из Токио (Япония).

Также отмечается, что Пэддок и Данли проживали вместе, и он ранее ее неоднократно избивал.

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе «Мандалай Бэй».

Как сообщается, мужчина, по предварительным данным, покончил с собой до того, как правоохранители вошли в помещение, где он находился. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Правоохранители также идентифицировали спутницу стрелка, 63-летнюю Мэрилу Дэнли. Она могла скрыться с места происшествия на автомобиле и на данный момент объявлена в розыск.

В результате атаки в центре Лас-Вегаса, по последним данным, погибли 59 и ранены 527 человек.