Отец Михаила Грабовского: Захаров не верил, что сын добьется таких высот 3 4.10.2017, 12:02

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Михаил Грабовский

Фото: Getty Images

Юрий Грабовский рассказал, как происходило хоккейное становление сына.

Юрий Грабовский, отец Михаила, в передаче «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5» рассказал о том, как происходило хоккейное становление сына, передает «Прессбол».

- Знаете, какая любимая песня у Миши была в детстве? «Ломать, крушить и рвать на части — вот это жизнь, вот это счастье». И ведь он действительно сражался, рвал, хотя многие в нем сомневались. И даже Михаил Михайлович Захаров на первых порах не верил, что Михаил вырастет в такого профессионала и добьется таких высот. Однако сын доказал обратное.