закрыть
4 октября 2017, среда, 15:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Отец Михаила Грабовского: Захаров не верил, что сын добьется таких высот

3
  • 4.10.2017, 12:02
  • 1,999
Михаил Грабовский
Фото: Getty Images

Юрий Грабовский рассказал, как происходило хоккейное становление сына.

Юрий Грабовский, отец Михаила, в передаче «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5» рассказал о том, как происходило хоккейное становление сына, передает «Прессбол».

- Знаете, какая любимая песня у Миши была в детстве? «Ломать, крушить и рвать на части — вот это жизнь, вот это счастье». И ведь он действительно сражался, рвал, хотя многие в нем сомневались. И даже Михаил Михайлович Захаров на первых порах не верил, что Михаил вырастет в такого профессионала и добьется таких высот. Однако сын доказал обратное.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех