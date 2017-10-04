Посол Германии: Для немецкого инвестора в Беларуси нет никаких гарантий 9 4.10.2017, 12:12

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Петер Деттмар

Фото: tut.by

Неопределенность ситуации в стране и в ЕАЭС тормозит приток инвестиций.

Существующие вопросы относительно дальнейшего развития ситуации с Евразийским экономическим союзом сдерживают приход германских инвестиций в Беларусь, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Запад» посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

«За последние 12-18 месяцев очень много представителей германской экономики приезжали сюда для того, чтобы на месте узнать о шансах и рисках, которые таит здешний рынок. Причина того, что немецкие инвесторы пока еще колеблются - существующие вопросы относительно того, как дальше будет развиваться ситуация с Евразийским экономическим союзом», - сказал Деттмар.

«Мы неоднократно слышали критику со стороны руководства вашей страны, которое отмечало, что ситуация в ЕАЭС не соответствует тем ожиданиям, которые были связаны со вступлением в силу договора о ЕАЭС в 2015 году», - отметил дипломат.

«Речь идет о том, что у Беларуси как члена ЕАЭС должен быть свободный допуск на рынки стран союза. И наличие доступа на этот большой рынок является важным вопросом для инвесторов из Германии. Так как гарантий в данном отношении нет, это является причиной для раздумий инвесторов», - пояснил он.

«Одно ясно: за развитием ситуации на рынке Евразийского экономического союза они очень внимательно наблюдают», - добавил посол.