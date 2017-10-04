Муженко: Во время пожара над складом в Калиновке появились космические аппараты 7 4.10.2017, 12:37

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Фото: Reuters

Начальник Генштаба Украины рассказал новые подробности о крупнейшей диверсии на территории страны.

До, во время и после пожара, который вызвал взрывы боеприпасов на складе в украинской Калиновке, над объектом появлялись космические аппараты и спутники, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью телеканалу ZIK.

Глава генштаба перечислил признаки, которые указывают на то, что случившееся в Калиновке было диверсией.

«Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Случайность? Возможно. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время и после него. Это могут быть случайности, но все это выстраивается в логическую цепочку», — отметил Муженко.

Ранее Муженко заявил, что чрезвычайные происшествия, которые произошли на военных складах и арсеналах за последние два года, имеют все признаки диверсий и могли быть следствием деятельности вражеских спецслужб.

Напомним, пожар на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины в Калиновке произошел 26 сентября. Площадь военных складов составляла 60 гектаров, на них хранились 83 тысячи тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

В марте этого года в Балаклее Харьковской области на одном из самых больших складов боеприпасов в Украине стали взрываться снаряды. Склады, где хранится 138 тысяч тонн снарядов, охватил пожар, локализовать который долго не удавалось.

В обоих случаях эвакуировали десятки тысяч людей, было повреждено много домов.