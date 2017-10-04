Жители Боровлян продолжают борьбу за свой лес 6 4.10.2017, 12:57

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В знак протеста люди вывешивают на собственных домах плакаты в защиту природы, а также собирают подписи.

Инициативной группе за спасение от вырубки пяти гектаров леса в Боровлянах под Минском уже отказано в двух из трех акций, которые они планировали на первую декаду октября.

Об этом «Свабодзе» сообщили активисты местного сопротивления.

Во-первых, 6 октября жители собирались оцепить «живой цепью» лесной массив, предназначенный под уничтожение. Во-вторых, хотели собрать митинг возле Боровлянского сельского исполкома. В-третьих, организовать пикетирование Минского районного исполнительного комитета. На все эти акции были поданы заявки в исполнительные органы власти.

Запрет на пикеты и «живые цепи»

Как рассказал один из инициаторов защиты леса Иван Войтович, накануне пришли сразу две отказа - на живую цепь и сбор участников возле сельсовета. Немного надежд и на то, что будет разрешено пикетирование райисполкома.

По словам активиста, всех заявителей превентивно посетил местный участковый и ознакомил с мерами ответственности «за организацию массового мероприятия без соответствующего разрешения».

В такой ситуации инициативная группа рассматривает альтернативный вариант сбора - субботник для благоустройства территории 7 октября.

Против чего протестуют в Боровлянах

Жители Боровлян, Лесковки, Лесного и Опытного протестуют против вырубки леса возле их домов, а также намерений соорудить на освободившемся месте объекты соцкультбыта.

При этом они не отрицают, что инфраструктуру улучшать необходимо, но считают, что возводить детские сады, школы, поликлиники нужно рядом с уже обжитыми участками, а не на месте уничтоженного леса. Таких участков более чем достаточно вокруг уже освоенных территорий.

Пока аргументы общественности остаются неуслышанными, геодезисты начали брать в лесу пробы грунта, готовясь к началу строительных работ, а также обозначили краской взрослые деревья - обычно так делают перед «прореживанием» посадки.

В знак протеста люди начали вывешивать на собственных домах плакаты в защиту природы, а также собирать подписи за пересмотр градостроительных планов.

Жители Боровлян подготовили объемистый пакет вопросов и предложений, которые направили «депутатам», а также в администрацию Лукашенко, Комитет госконтроля и Миноблиспоком.

Подписанты настаивают на сохранении лесопарковой зоны, тем более что это закреплено нынешней редакцией генерального плана поселка.

Проектные институты, которые работали над Корректировкой градостроительного проекта, какие-то обоснования функциональных изменений этой территории не озвучивали. А значит, или заказчики и застройщики действуют самовольно, или под прикрытием заинтересованных лиц и учреждений.

Строительные работы они призывают вести непосредственно в районе компактного проживания обитателей Боровлян, Лесковки, Лесного и Опытного.