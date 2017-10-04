Стали известны лауреаты Нобелевской премии 2017 года по химии 4.10.2017, 13:01

Нобелевскую премию по химии вручили за вклад в развитие крио-электронной микроскопии.

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 год, сообщает interfax.ru.

Премию получили Жак Дюбоше, Иоахим Франк и Ричард Хендерсон с формулировкой "за развитие крио-электронной микроскопии".

В 2016 году Нобелевскую премию получили Жан-Пьер Соваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт "за проектирование и синтез молекулярных машин".

Следующего обладателя Нобелевской премии - по литературе - объявят в четверг 5 октября.

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около $931 тыс.).

С учетом инфляции сумма в 9 млн крон немного превышает первую премию, выплаченную в 1901 году (109%). Общая сумма инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец декабря 2016 года составляла 1,73 млрд крон.

Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря 2017 года. В этот день умер основатель Нобелевской премии Альфред Нобель (1833–1896). Премия мира, по воле Нобеля, вручается в Осло, а все остальные - в Стокгольме.