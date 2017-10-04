Независимый профсоюз РЭП защитил права солигорского шахтера 4.10.2017, 13:19

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СК обязал «Беларуськалий» признать производственной травму газосварщика, который сломал в шахте позвоночник и ногу.

Несчастный случай произошел с Сергеем Гринюком 2 августа. Он работал в «Беларуськалии» газосварщиком; и в тот день наниматель отправил его ремонтировать ленту транспортера в шахте. После случившегося несчастья – перелома позвоночника и ноги – представители нанимателя убедили работника, который находился в состоянии шока, подписать документы о том, что в злополучный день Сергей был на даче, где упал с лестницы.

Сейчас бывший работник «Беларуськалия» вернулся в Солигорск из Минска, где два месяца лежал в больнице; он до сих пор не начал ходить.

Сергей Гринюк объяснил порталу praca-by.info, почему он согласился на уговоры нанимателя:

– Я до этого случая всегда говорил: нужно писать только производственную травму. Но когда случается такая ситуация, нужна чья-то помощь и поддержка. Когда начальство бегает вокруг тебя, уговаривает, а ты в шоковом состоянии – то соглашаешься на все. Что посоветовать людям, попавшим в такую же беду? Конечно, не соглашайтесь на бытовую травму, потому что в любом случае пожалеете об этом. Надо не слушать начальство, потому что речь идет о вашем здоровье. Любая травма несет за собой последствия.

На вопрос о том, побеспокоилось ни начальство о его здоровье после несчастного случая, Сергей отвечает отрицательно:

– После того, как я написал документы на признание производственной травмы, со мной наниматель никаких разговоров не вел. Никто не звонил. Уговоры были, пока я не написал: приходили, интересовались моим здоровьем... А когда начал добиваться правды, уже никому мое здоровье не важно было.

29 августа, при помощи своего друга, Сергей Гринюк обратился в РЭП. Юрист профсоюза Леонид Судаленко рассказал, на каком этапе сейчас находится дело солигорского шахтера:

– Сергей Гринюк, пока лечился в Минске, самостоятельно подал заявление на возбуждение уголовного дела. И вот сейчас пришло постановление Следственного комитета Солигорска. Опрошены все очевидцы, и все указали, что несчастный случай произошел в рабочее время на рабочем месте. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, но предписал «Беларуськалию» составить акт Н1 – о производственной травме.

На тот момент, когда Сергей Гринюк обратился в РЭП, никаких ответов компетентных органов еще не было; поэтому РЭП от имени работника подготовил заявление в Департамент испекции труда с просьбой провести спедрасследование:

– Без Департамента не обойтись: единственным компетентным органом в области расследования несчастных случаев на производстве является Департамент. Он должен провести расследование и выдать заключение, на основании которого потом наниматель составит акт Н1. Без этого заключения акта не будет, - объяснил Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист рассказал, как РЭП будет защищать права работника в дальнейшем:

– После заключения Департамента инспекции по труду перейдем к степени вины предприятия и работника. Да, Сергей Гринюк говорит, что он виновен в том, что не повесил табличку «Осторожно, работают люди». Но у меня вопрос: почему газоэлектросварщик выполняет работу слесаря-наладчика транспортера? Есть трудовой договор и трудовая инструкция: газоэлектросварщик должен варить деталь, а не ремонтировать транспортерную ленту. Так что будем бороться за признание вины нанимателя. Да и компенсацию морального вреда никто не отменял.