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Жодинцы подарили архиепископу из Португалии вышиванку

  • 4.10.2017, 13:35

Архиепископ Насименту Антунес из Португалии побывал в Жодино.

Архиепископ Насименту Антунес из Португалии побывал в Жодино. Он возглавил Святую Мессу в санктуарии Фатимской Божьей Матери, верующие подарили ему настоящую одежду белоруса, передает ex-press.by.

С 28 сентября по 1 октября в Беларуси состоялся Совет епископских конференций Европы. Католические иерархи из 45 стран принимали участие в богослужениях, встречались с руководителями других конфессий, а также знакомились с приходами Беларуси.

Архиепископ Вирджилио да Насименту Антунес из епархии Коимбра в Португалии в Беларуси был впервые. С 2008 по 2011 год он работал в Фатиме, где 100 лет назад маленьким пастухам явилась Богоматерь. Первого октября в жодинском санктуарии Фатимской Богоматери звучали слова на английском, итальянском, португальском, белорусском языках и на латыни.


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