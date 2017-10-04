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Минчанам приготовили еще один «сюрприз» перед отопительным сезоном

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  • 4.10.2017, 13:54
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В Минске перед стартом отопительного сезона подняли цены на дрова, уголь и брикет.

В Минске повысили фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 14 сентября № 3135 «О розничных ценах на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения», которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет tut.by.

Стоимость тонны каменного угля всех марок выросла до 34,21 рубля за тонну (раньше было 31,10 рубля), топливного брикета на основе торфа — до 16,03 рубля за тонну (раньше — 14,57 рубля), дров смешанных пород — до 5,12 рубля за плотный кубический метр (раньше — 4,65 рубля).

В последний раз фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения в Минске повышали в ноябре прошлого года.


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