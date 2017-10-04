Семь доказательств того, что человек все еще эволюционирует 14 4.10.2017, 13:59

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Интересно, во что разовьется человеческий вид спустя тысячелетия?

Все мы в курсе школьной биологии проходили эволюцию. И хотя эволюционные изменения могут происходить веками, ученые во всем мире неустанно изучают этот вопрос.

В AdMe.ru решили рассказать о доказательствах того, что человек эволюционирует и по сей день.

1. Взрослые могут пить молоко

Ген, который помогает человеку усваивать молоко, развился в ходе эволюции. Изначально люди могли пить и усваивать молоко только в младенчестве. Но после одомашнивания коров, коз, овец и развития скотоводства наш организм начал вырабатывать необходимый ген.

Сейчас лактоза усваивается в организмах около трети людей на планете. В основном это те люди, чьи предки жили в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии.

Способность без проблем пить молоко называется лактазной персистентностью, и недавние генетические данные показали, что она эволюционировала независимо в разных частях мира за последние 10 тысяч лет в результате естественного отбора.

2. Зубы мудрости прорезаются не у всех

Челюсти современного человека меньше, чем у его предков. Это привело к тому, что сами зубы немного уменьшились, а у некоторых людей уже полностью или частично отсутствуют зубы мудрости.

Все дело в том, что диета наших предков сильно отличалась от современной, более мягкой пищи. К тому же третьи моляры прорезаются обычно в возрасте 18–25 лет. К этому времени большая часть зубов предков человека свое отрабатывала. То есть третьи моляры были жизненно необходимы. Сейчас же их чаще всего удаляют.

3. У некоторых из нас голубые глаза

Изначально все люди были кареглазыми. Но около 6–10 тысяч лет назад появилась мутация, которая придает глазам голубой цвет.

Если вы помните курс школьной биологии, то наверняка уже сообразили, что аллель гена, отвечающая за голубые глаза, не является доминантной. Тем не менее ей до сих пор удается «выживать».

Во время одного из исследований удалось установить, что голубоглазые мужчины считают более привлекательными женщин с голубыми глазами. При этом женщины с голубыми глазами и мужчины с карими или зелеными не придают особого значения тому факту, является ли их партнер голубоглазым.

4. Средний рост увеличивается

За все время эволюции человека наш средний рост то увеличивался, то становился меньше. Но в целом люди становятся выше. Так за 100 лет, с 1880-х по 1980-е годы, европейские мужчины в среднем стали выше на 11 см.

С одной стороны, это происходит из-за специфического генетического профиля у мужчин, который называется Y-гаплотипом I-M170 и коррелирует с высотой. Увеличение частоты этого профиля в популяции приводит к тому, что средний рост мужчин также возрастает.

Но все же значительно большее влияние на рост оказывает питание и здоровье человека.

5. Волосяной покров уменьшился

Количество волос на теле современного человека значительно отличается от волосяного покрова наших предков. Тем не менее наша кожа покрыта тонкими и светлыми волосками. Кожа головы, подмышечные впадины и область паха — исключения. В них и сейчас волосяной покров может быть густым и темным. Но нельзя сказать, что волосы являются рудиментом.

Снижение плотности и размера волос у людей играет важную роль в терморегуляции с помощью потоотделения. Ресницы и волосы в носу и ушах обеспечивают некоторую защиту от окружающей среды. Брови предотвращают попадание пота в глаза. Волосы на голове могут помочь в стабилизации температуры мозга.

Поэтому говорить о том, что в будущем человек полностью лишится волосяного покрова, слишком самонадеянно. Помимо прочего волосы могут выступать в качестве одного из показателей при половом отборе.

6. Мы можем дышать на большой высоте

Тибетцы живут в одном из наименее гостеприимных и, соответственно, наименее населенных мест нашей планеты — в Гималайских горах. И при этом они без проблем дышат воздухом с низким содержанием кислорода. Это и есть эволюционный шаг, который позволил им выжить на такой высоте.

В ходе исследования было установлено, что тибетцы имеют относительно низкий уровень гемоглобина на большой высоте. У неподготовленных же людей в такой ситуации количество гемоглобина в крови увеличивается, что приводит к хронической горной болезни — кровь становится вязкой и слишком густой.

У тибетцев эволюционировал ген EPAS1, который есть у всех людей. Но люди, проживающие на большой высоте, имеют особую версию этого гена.

7. У нас появились боли в спине

Современные люди передвигаются на двух ногах, в отличие от наших далеких предков, которые передвигались на четырех конечностях. В ходе эволюции наш позвоночник адаптировался к прямохождению. Но все же многие из нас сталкиваются с болями в пояснице.

Исследование установило, что такие проблемы чаще встречаются у людей, которые имеют форму элементов позвонков, внешне не отличимую от таких же элементов в позвоночнике шимпанзе. И хотя люди и шимпанзе раскололись от общего предка примерно 8–9 млн лет назад, некоторые из нас все еще сохранили, видимо, общий для обеих групп вид позвонков. Это и вызывает боль в пояснице, так как в этом случае позвоночник не так хорошо приспособлен для хождения на двух ногах.