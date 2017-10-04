«Почему у нас дешевле заплатить штраф, чем доказать, что ты не виноват?» 5 4.10.2017, 14:15

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Адвокат рассказал математическую задачку об особенностях белорусского «правосудия».

Сергей Зикрацкий — адвокат. Имеет 15-летний опыт работы юристом и начальником юридического отдела в представительстве иностранной компании, крупных холдинговых компаниях. Получил высшее образование в Беларуси, дополнительное — в Англии, России, Польше, Латвии, пишет onliner.by.

Для начала небольшая математическая задачка. В отношении девушки Анны составлен протокол о совершении административного правонарушения. Соседи посчитали, что Анна слушала вечером слишком громкую музыку. Ответственность за это предусмотрена ст. 21.16 КоАП. Минимальный штраф — несколько рублей, максимальный — 690 рублей. Анна утверждает, что вообще не включала музыку, и уверена, что протокол составлен неправильно. Девушка привлекает адвоката, платит ему гонорар в 150 рублей.

Адвокат помогает Анне выстроить позицию защиты, собрать доказательства, представляет интересы девушки в суде. Результат — производство по административному делу прекращено в связи с недоказанностью вины девушки. Останется ли в выигрыше девушка? С математической точки зрения — нет. Законодательство не предусматривает в таком случае механизма возмещения понесенных расходов на оплату помощи адвоката.

Но если бы Анна «залила» своих соседей и они подали бы на нее в суд с требованием о возмещении ущерба, то суд при вынесении решения отнес бы на проигравшую сторону в том числе и расходы на оплату услуг адвоката.

В чем разница? В первом случае «стороны» процесса — гражданин и система государственных органов, во втором случае — спор равных между собой граждан.

Когда ко мне приходят на консультацию клиенты, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, я обязательно ставлю их в известность, что в случае, если они воспользуются моей помощью, то вероятность компенсации кем бы то ни было уплаченного мне гонорара практически равна нулю. В такой ситуации каждый сам решает свою математическую задачу. Ведь если в описанной выше ситуации Анна пришла бы в суд без адвоката, согласилась бы с протоколом, пообещала бы исправиться и больше так не поступать, то, вероятнее всего, штраф был бы совсем незначительный — в разы меньше уплаченного адвокату гонорара.

Конечно, ситуации бывают разными. В некоторых случаях привлечение к административной ответственности может впоследствии стать основанием для привлечения к уголовной. В других случаях постановление по административному делу может повлечь и другие последствия — доплату налогов, например. Есть еще вопросы принципа — «я не могу признавать протокол и обещать исправиться, если я не совершал этого поступка». Поэтому многие все же готовы платить адвокатам, защищая свою позицию в административном процессе.

Но почему граждане вообще поставлены перед этим выбором? Почему они должны идти на сделку с совестью, поступаться своими принципами? Почему они должны унижаться, признавая свою вину, — просто чтобы заплатить минимальный штраф?

Полагаю, что в правовом государстве, в самом механизме административного процесса должен быть заложен принцип компенсаций гражданам в случае прекращения производства по административному делу.

На сегодня возможность возмещения гражданину вреда в административном процессе возможна только в случае, если будет доказано, что действия органа, ведущего административный процесс, являлись незаконными.

Чтобы всем было понятно: если гражданин не был в суде привлечен к административной ответственности — это совсем не означает, что, например, участковый незаконно составил протокол, а потому гражданин может претендовать на возмещение вреда. Вовсе нет. О возмещении вреда можно говорить только в том случае, когда у участкового не было вообще никаких оснований составлять протокол, а он его составил. А в ситуации, когда участковый не удосуживается разобраться в сути вопроса и составляет протокол исключительно на основании жалобы потерпевшего, ни о каком незаконном протоколе речи быть не может. У него же была жалоба — значит, были повод и основания составить протокол. Поэтому и на возмещение вреда рассчитывать не приходится.

Уверен, если предусмотреть безусловную компенсацию гражданам по делам об административных правонарушениях, то и административный процесс будет вестись грамотнее. В таком случае, наряду с планированием поступлений от взысканных штрафов, государственным органам надо будет закладывать в бюджет еще и расходы на выплату компенсаций.

Сколько раз мне приходилось видеть протоколы, составленные с грубейшими процессуальными ошибками. Сколько раз я сталкивался с ситуацией, когда органы, рассматривающие административные дела, «забывают» пригласить гражданина на рассмотрение дела или отправить ему постановление. Сколько моих клиентов узнавали о «совершенном» правонарушении от судебного исполнителя, который уведомлял их о неуплаченном штрафе. Если бы по каждому случаю прекращения административного дела в связи с недоказанностью или отсутствием состава правонарушения проводилась бы проверка и анализировались причины — ситуация могла бы измениться.

Но пока заплатить штраф будет дешевле, чем отстаивать свою позицию, ситуацию с многочисленными ошибками по делам об административных правонарушениях исправить будет практически невозможно.