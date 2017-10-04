Мадуро: Спасибо жизни, что в мире есть Путин 12 4.10.2017, 14:20

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Правитель Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь.

Руководители РФ и Венесуэлы встречаются сегодня в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя – 2017».

«Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер страны с экономикой, которая быстро развивается – это Владимир Путин. Нам не нужно просить Россию о помощи, у нас она уже есть, Россия уже нам помогает», – заявил Николас Мадуро, сообщает belsat.eu.

Возможно, что на встрече в Москве два президента обсудят вопрос реструктуризации российского кредита. Венесуэла длительное время находится в состоянии глубокого финансового кризиса. У Каракаса проблемы с выплатой кредитов.

5 октября Мадуро приедет в Минск и примет участие в открытии памятника Симону Боливару (борец за независимость Латинской Америки от Испании) в одноименном минском сквере.

Официальные Минск и Каракас поддерживают прежде всего политические отношения, экономическое сотрудничество Беларуси и Венесуэлы так и не принесло ожидаемых результатов.

Проект по доставке на отечественные НПЗ венесуэльской нефти с самого начала экономисты критиковали за убыточность, а официальные стороны никогда не комментировали, сколько же стоила Минску венесуэльская нефть.

Также ряд строительных проектов белорусов в Венесуэле был свернут после того, как латиноамериканская страна столкнулась с глубоким экономическим кризисом. С начала года в Венесуэле продолжаются антиправительственные протесты. В них погибли не менее 125 человек, в тюрьмах по политическим мотивам содержатся более полутысячи человек.