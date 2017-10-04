Самые впечатляющие очереди, в которые белорусы выстраивались в этом году 3 4.10.2017, 14:28

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Белорусы используют любую возможность, чтобы сэкономить.

В торговом центре Galleria Minsk открылся новый магазин i-Store. Первым покупателям предложили серьезные скидки на популярные модели ноутбуков и планшетов. Как результат, к моменту открытия у дверей собралось несколько сот человек. Tut.by вспомнил о самых длинных и впечатляющих очередях, в которые белорусы выстраивались в этом году.

Очередь за косметикой

30 октября в ТЦ Galileo открылся очередной магазин декоративной косметики NYX Professional Makeup. Так как первым двумстам посетителям обещали подарки в дополнение к любой покупке: косметичку с тремя продуктами NYX, — очередь стала собираться еще до 8 утра. «Пришли в 5, было всего 10 человек», — радовались девушки в Instagram. Пока люди дожидались открытия магазина, организаторы угощали их кофе.

Аналогичная история была на открытии магазина NYX в ТРЦ Galleria Minsk в июле.

Очередь за техникой

В новом магазине i-Store в торговом центре Galleria Minsk выстроились солидные очереди.

Планшеты iPad в магазине закончились уже через пару часов после старта продаж. Однако это не остановило людей — покупатели стояли до самого закрытия.

Очередь за едой

В кафе «Безе» 18 и 19 сентября проводили акцию: за подписку на их инстаграм давали бесплатную шаурму. После акции подписчиков у аккаунта кафе стало на 1100 больше.

Публикация от Безе (@cafebeze2) Сен 18 2017 в 8:21 PDT Публикация от Безе (@cafebeze2) Сен 19 2017 в 5:09 PDT

Очередь за билетами

12 апреля автобусная компания Ecolines проводила акцию: билеты на майские поездки в Петербург, Москву, Варшаву и Таллин можно было купить с 50%-й скидкой. Но приобрести такие можно было только в течение двух часов в кассе Ecolines. По рассказам очевидцев, очередь из потенциальных покупателей растянулась «на несколько зданий».

Публикация от Eugene Semchenko (@eugene_semchenko) Апр 12 2017 в 1:47 PDT

А 27 сентября минчане стояли в очереди за билетами на матч «БАТЭ» — «Арсенал».

— Касса билетного оператора на проспекте Машерова открылась в 10.00. Однако первые желающие лицезреть встречу БАТЭ и «Арсенала» стали собираться в 6 утра. К 8.30 уже образовалась очередь примерно из полусотни человек.

Очередь, чтобы отдать картины на выставку

29 января у столичного Дома картин образовалась внушительная очередь из художников с картинами в руках. Дело в том, что галерея объявила выставку «Я Моне Я Шишкин Я Малевич»: принести свои работы и выставиться мог любой желающий. Прием картин продолжался три дня, авторы принесли более 400 работ.