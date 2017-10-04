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Видеофакт: Главные долгострои Минска с высоты

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  • 4.10.2017, 14:42
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Громкие открытия, которые так и не случились.

Несколько лет назад в Минск пришли крупные инвесторы, которые обещали запустить масштабные проекты и принести в страну большие деньги. Но в итоге многие из них оставили после себя только закрытые забором долгострои. Так произошло с не-Kempinski возле цирка, отелями Hyatt и Novotel, бизнес-центрами и модными моллами. За годы простоя стоимость проектов выросла настолько, что некоторые из них дешевле снести, чем продать.

Сроки сдачи масштабных долгостроев переносят регулярно. Накануне на проблему «заросших бурьяном в городе-герое Минске зданий и помещений» обратил внимание президент.

«Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется „жуть“. Вместо двух — пять лет», — раскритиковал Лукашенко чиновников, которые следят за стройками.

Tut.by насчитал в Минске как минимум десять крупных объектов, сдача которых постоянно переносится, и с воздуха посмотрел, что происходит на стройплощадках сегодня.


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