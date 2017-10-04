Назван самый влиятельный человек планеты 5 4.10.2017, 14:59

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Джефф Безос

Американский журнал Vanity Fair составил список самых влиятельных людей мира этого года.

Американский предприниматель Джефф Безос, основатель ретейлера Amazon, на сегодняшний день назван самым влиятельным человеком планеты, передает obozrevatel.com.

Уже не впервые к такому заключению пришел журнал Vanity Fair, составив рейтинг самых успешных финансистов, деятелей кино, шоу-бизнеса, промышленности и ИТ-индустрии мира.

Помимо того, что Безос является основателем и владельцем самой крупной интернет-компании, он также владеет аэрокосмической компанией Blue Origin и крупным издательским домом The Washington Post.

Джефф Безос

Наряду с этим Безос является одним из богатейших людей планеты, согласно последним оценкам, его состояние насчитывает порядка $72,8 млрд.

Что же касается громких номинаций, в 1999 году журнал Time уже назвал предпринимателя "Человеком года".

Вторую позицию в рейтинге самых влиятельных людей мира занял предприниматель и основатель крупнейшей соцсети Facebook Марк Цукерберг. Одним из главных достижений американца в текущем году стала отметка в 2 млрд пользователей Facebook.

Марк Цукерберг

Ну а третье место в этой гонке сегодня занимает глава корпорации Apple Тим Кук. В 2017 году капитализация компании впервые превысила $800 млрд. Отмечается, что всего год назад в подобном рейтинге Кук занимал лишь 11 место.