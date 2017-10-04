Белорусские военные поедут в Сирию? 4.10.2017, 15:16

ОДКБ проводит учения для участия в «миротворческих миссиях».

В Ростовской области начались масштабные учения ОДКБ «Боевое братство-2017» – в маневрах участвует около 12 тыс. человек.

Российская «Независимая газета» пишет, что ОДКБ таким образом готовится к миротворческой миссии в Сирии.

В учениях задействованы военнослужащие из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

В рамках «Боевого братства-2017» войска ОДКБ будут отрабатывать боевые задачи на юге России, Кавказе и в Центральной Азии. Маневры будут предусматривать не только наступление и оборону, но и организацию миротворческих миссий – этому посвящен второй этап, который пройдет в Казахстане. Цель этой части учений – «подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в государстве, которое не является членом Организации».

«Таким образом, можно предположить, что в реальности таким государством может быть для ОДКБ и Сирия, и Украина, и любая другая страна, где у членов ОДКБ есть совместные интересы», – пишет «Независимая газета».

Издание отмечает при этом, что особенность горно-пустынной местности Казахстана дает основания утверждать, что миротворцев ОДКБ все же готовят к отправке в Сирию.

Ранее белорусское Минобороны сообщало, что в настоящее время от Беларуси в учениях на юге России принимает участие около полусотни военных. Сколько белорусских военнослужащих примет участие в следующих этапах учений – неизвестно.