В районе площади Свободы может появиться колесо обозрения 4.10.2017, 15:20

Минчане обратились с предложением установить еще одно колесо обозрения в столице.

Минчане обратились в Администрацию Центрального района с предложением установить еще одно колесо обозрения в столице. Идею изучат специалисты, передает tut.by.

В качестве места расположения люди предложили район площади Свободы. «Решили проработать вопрос с комитетом архитектуры Мингорисполкома», — сообщается в официальном аккаунте администрации в Twitter.

По уточненным данным, одна из компаний продвигает инвестпроект по строительству колеса. И уже есть эскизные наработки. А разместить хотят на смотровой площадке у площади — это высокое место, откуда и сейчас открывается панорамный вид на столицу.

— Предлагаемое место размещения колеса обозрения очень сомнительное, — высказали мнение в администрации. Однако предложение детально изучат специалисты.

Сейчас в столице есть два колеса обозрения: 27-метровое в парке Челюскинцев и 54-метровое в парке Горького. Кстати, летом сообщалось, что минские власти думают над установкой колеса у Дворца спорта на берегу Свислочи.