В районе площади Свободы может появиться колесо обозрения
- 4.10.2017, 15:20
Минчане обратились с предложением установить еще одно колесо обозрения в столице.
Минчане обратились в Администрацию Центрального района с предложением установить еще одно колесо обозрения в столице. Идею изучат специалисты, передает tut.by.
В качестве места расположения люди предложили район площади Свободы. «Решили проработать вопрос с комитетом архитектуры Мингорисполкома», — сообщается в официальном аккаунте администрации в Twitter.
По уточненным данным, одна из компаний продвигает инвестпроект по строительству колеса. И уже есть эскизные наработки. А разместить хотят на смотровой площадке у площади — это высокое место, откуда и сейчас открывается панорамный вид на столицу.
— Предлагаемое место размещения колеса обозрения очень сомнительное, — высказали мнение в администрации. Однако предложение детально изучат специалисты.
Сейчас в столице есть два колеса обозрения: 27-метровое в парке Челюскинцев и 54-метровое в парке Горького. Кстати, летом сообщалось, что минские власти думают над установкой колеса у Дворца спорта на берегу Свислочи.