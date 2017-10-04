«Такое чувство, что все минские кафе – это одна большая сеть» 27 Дмитрий Черноморец

4.10.2017, 15:36

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Почему я никогда не открою кофейню в Минске и другим не советую.

Пост навеян сегодняшней прогулкой по Минску - по дороге мне попалось где-то 5 кофеен, но я ни в одну не зашел, а просто попил кофе дома. Хотя удивительно, вне Минска я делаю это с большим удовольствием.

Думаю, у многих возникало желание попробовать этот бизнес, некоторые из этих многих попробовали. И как у меня сложилось впечатление, разбогатеть на этом бизнесе или достичь нирваны никому не удалось.

Мои гипотезы - почему это бесперспективный бизнес:

1. Чаще всего желание открыть свою кофейню «накрывает» во время очередного европейского путешествия: работа это или отдых, не имеет никакого значения. Садясь за столик маленькой очаровательной кофейни складывается впечатление, что беззаботный официант подает вам кофе прямо из Рая. Возможно это и так. Но когда погружаешься в это сам, но уже в своей родной географии, понимаешь, что вместо романтики - одна бытовуха. Плюс, такое впечатление, что все вокруг: арендодатель, поставщики, государство и персонал, стараются все сделать, чтобы у тебя ничего не вышло.

2. Самый важный, на мой взгляд, пункт в другом – это наш UX (пользовательский опыт). В моем городском доме аж 4 кофейни, но за все время их существования я ни разу туда не зашел, хотя я очень люблю хороший кофе и вкусную выпечку. Каждый раз, когда я прохожу мимо одной из них и думаю – сейчас я зайду, куплю чашку эспрессо (последнее время хочется именно так), съем какой-нибудь десерт – включается мысль: кофе я могу и дома попить. А утром, выходя из дома, кофе я уже попил в рамках завтрака. Короче говоря, наша поведенческая культура – никак не включает в себя регулярный кофейный ритуал вне дома. Ведь многие владельцы минских кафе, которые находятся на первых этажах жилых домов удивляются – к нам заходят все кто угодно кроме жильцов дома в котором мы находимся.

3. Когда все-таки заходишь в минские кофейни, понимаешь, что вроде как бы все не плохо, но вернуться не хочется. Такое чувство, что все минские кофе-заведения, это плюс-минус одна большая сеть: у всех все одно и тоже: эспрессо – капучино – латте... и одна и та же выпечка, к производству которой они не имеют никакого отношения, но может если только размораживают и пекут полуфабрикаты в “финишной печке”. Да, кто-то пытается отстоится, вводят свои кофе-напитки, сами пекут – но даже в этом случае нет европейского обаяния и уюта. Наверное, это потому, что в данный бизнес люди пошли не по зову сердца, а по причине каких-то других обстоятельств. Или потому, что не хватает мастерства создавать сильные эмоции. Создать эмоции притяжения, это не минет сделать.

4. Я понимаю, что в Минске тяжелее продать чашку кофе дороже варшавской цены, однако, 1 кг. того кофе, который в Минске стоит 30 евро, в Варшаве стоит- 18 евро. С посудой, оборудованием и т.д. - такая же фигня. Это я про маржинальность.

Итого, даже если недружелюбная среда станет дружелюбной, кофейный бизнес - это близко вашему сердцу, а сырье станет в два раза дешевле - нельзя забывать про UX!!!

В любом случае я хочу, чтобы побольше появлялось самых разных в т.ч. кофейных заведений, а мой UX и UX моих соотечественников становился как можно более европейским.

Дмитрий Черноморец, «Фейсбук»