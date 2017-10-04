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Навальный призвал выйти 7 октября на всероссийскую акцию протеста

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  • 4.10.2017, 15:38
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Алексей Навальный

Акции запланированы в 80 городах Российской Федерации.

Российский оппозиционер Алексей Навальный планирует 7 октября провести акции протеста в 80 городах России, где открылись штабы политика. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

В Санкт-Петербурге мероприятие собираются провести на Марсовом поле, а в Москве на Пушкинской площади, уточняется на сайте. Однако столичные власти отклонили заявку оппозиционера и не предложили другого места проведения.

«Наша задача сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы», — пояснил оппозиционер.

Напомним, что вчера российский оппозиционер Алексей Навальный третий раз за год был отправлен под арест. Симоновский суд Москвы дал ему 20 суток за посты в социальных сетях с призывом выходить на митинг в Нижнем Новгороде.


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