BelToll собирает с белорусов дань за просроченные «транзиты»? 2 4.10.2017, 15:46

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Как долго можно ездить на авто с транзитными номерами.

По закону новоиспеченный автовладелец должен поставить транспортное средство на учет в течение 10 дней с момента покупки. Но можно ли при этом получить штраф за проезд по платным дорогам? С таким вопросом в редакцию abw.by обратился читатель.

«Столкнулся с нестандартной ситуацией. Купил автомобиль в лизинг, сейчас он на временных «номерах». Однако по объективным причинам не успел поставить авто на учет в 10-дневный срок. Лизингодатель утверждает, что BelToll каким-то образом учитывает дату продажи авто, видит, что прошел 10-дневный срок, и в теории может оштрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам. Так ли это, или лизингодатель ошибается? Автомобиль Volkswagen Jetta на белорусских «транзитах» нужно поставить на учет в другом городе, а ехать до него придется по платной дороге».

На сайте BelToll, во вкладке «Обязательства по оплате», есть информация о том, как по платным дорогам можно передвигаться автомобилям на «транзитах». Там указано, что автомобили с транзитными номерными знаками, выданными в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане, Армении и установленными на авто с технически допустимой массой до 3,5 тонны включительно, считаются зарегистрированными на территории Евразийского экономического союза, их владельцы не должны оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси. Если на транспортном средстве установлены «транзиты» иных стран, необходимо получить бортовое устройство в ближайшем пункте обслуживания клиентов до выезда на платную дорогу.

Журналисты позвонили в справочную BelToll для уточнения информации. Там подтвердили: если автомобиль на белорусских «транзитах» и имеет массу до 3,5 тонны, оплачивать проезд по дороге не нужно.

«Учитывается только страна, где зарегистрирован автомобиль, и его масса. Сколько времени автомобиль ездит на данных номерных знаках, не учитывается», - пояснила нам оператор.

Но у водителя, вовремя не поставившего автомобиль на учет, все же могут возникнуть проблемы на дороге. Штраф можно получить при встрече с сотрудником ГАИ. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. №1849 «Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств» собственники транспортных средств обязаны предоставить автомобили в регистрационные подразделения для регистрации в течение 10 дней со дня их приобретения.

В случае остановки инспектором в отношении водителя может быть составлен административный протокол по ч.5 ст.18.12 КоАП РБ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр», что влечет наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 б.в. (23-69 руб.). Также владельцу данного транспортного средства стоит помнить, что если его автомобиль до постановки на учет участвует в дорожном движении, на него необходимо оформить обязательный договор страхования гражданской ответственности. Если это не сделано, владелец рискует получить штраф по ст.18.20 КоАП РБ. Для физического лица он составит 5 б.в., или 115 руб., для ИП либо юридического лица - 15 б.в., или 345 рублей. Если же водитель совершит ДТП на автомобиле, на который не оформлен договор страхования, штраф будет больше - 10 б.в. (230 руб.), для физических лиц и 25 б.в. (575 руб.) для ИП и юридических лиц.