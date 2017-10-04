Денис Казакевич: Нам нужны настойчивость и упорство 1 4.10.2017, 15:55

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Добиться изменений в Беларуси можно, если для этого постоянно что-нибудь делать.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

«В личных сообщениях, в комментариях на «Фейсбуке» и на Хартии задают вопросы об эффективности обращений к западным политикам через твиттер и через петиции. Комментарии разные но смысл зачастую один: «Им плевать».

Да, им плевать. Пока. Поэтому тут нужны настойчивость и упорство. Только так можно чего-нибудь добиться.

В Беларуси систематически грубо нарушаются права человека, а западные политики твердят о каком-то «прогрессе» и «либерализации». Наша задача, не побоюсь этого слова, наш гражданский долг - вернуть этих политиков в реальный мир.

Например, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский явно питает необъяснимые симпатии к официальному Минску. Не так давно он встречался с Лукашенко, и в 2018 году будет давать «оценку либерализации в Беларуси».

К счастью, в западной Европе демократия и свободная пресса, поэтому правда имеет значение. Однажды Богдану Здроевскому придется отвечать на неприятные вопросы журналистов или политических конкурентов.

Цель петиций и твиттер-обращений это оказывать политическое давление на западных политиков при помощи систематического потока фактов, который невозможно будет игнорировать, а не в том, чтобы донести им информацию, о которой они «не знали».

Естественно, это сработает только при условии, что правозащитники и политики будут поднимать проблему на международных встречах.

В любом случае, добиться изменений можно, если только что-нибудь для этого делать».

Напомним, что ранее Денис Казакевич призвал белорусов к кампании солидарности с арестованным лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем.