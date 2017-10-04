Александр Лапшин: Минские милиционеры думали, что я воевал в Карабахе на стороне Израиля 5 4.10.2017, 16:08

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Александр Лапшин

Блогер рассказал, как белорусские силовики пытались «блеснуть умом».

Блогер Максим Мирович опубликовал большое интервью с коллегой по цеху Александром Лапшиным, которого Беларусь в феврале текущего года выдала Азербайджану.

Напомним, в декабре 2016 года блогера задержали в Минске, в феврале 2017-го его выдали Азербайджану. Азербайджанские власти обвиняли Лапшина в нарушении закона о государственной границе. Он попал в «черный список» за посещение Нагорно-карабахской республики без согласования с властями. В бакинской тюрьме его хотели убить, утверждает Лапшин. 14 сентября блогера освободили, теперь он в Израиле.

В интервью Александр Лапшин рассказал про белорусские и азербайджанские тюрьмы, «суд» в Азербайджане и планах на будущее.

- Итак, первый вопрос — расскажи, пожалуйста, как тебя задерживали в Минске, как обращались сотрудники МВД при задержании. Было ли что-то сказано о причине ареста?

- Задержали около полуночи в гостинице "Олимпийская" на улице Сурганова, 2. Постучались, сразу с порога сказали, что я задержан по запросу Азербайджана. Вели себя спокойно, не били, не кричали. Я даже успел отправить сообщение в Фейсбук, плюс перед их приходом общался с подругой и она видела фактически в прямом эфире мой арест. Сказали собрать с собой все вещи.

- Повезли потом в Первомайское РУВД, так? Как там обращались?

- Все верно, там уже было хамство. В принципе, все это я описывал в блоге в деталях. Заперли в камеру, держали там несколько часов без обьяснений, потом вывели для составления протокола задержания. Составили опись личных вещей.

- Помню, во время твоего пребывания в тюрьме Екатерина опубликовала на твоей страничке в fb информацию о том, что белорусские силовики подробно расспрашивали тебя о службе в израильской армии, такое было? Что именно им было интересно?

- Да, расспрашивали. В силу собственной глупости, я так полагаю. Им было непонятно все: два паспорта, ситуация с Азербайджаном, обвинения которые им были непонятны абсолютно (призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана). Они в какой-то момент вообще запутались и решили, что я воевал в Карабахе на стороне Израиля.

- Ну простые, не самые умные служаки.

- Ага, понятно. Ещё от Екатерины была информация, что ты периодически был "онлайн" в скайпе во время заключения, значит ли это то, что силовики проверяли твои аккаунты? Они что-то говорили про это?

- Про это не знаю, но допускаю, что КГБ Беларуси изучали мои ноубук, сматрфон и так далее. Само собой, что будучи в СИЗО я не мог включать гаджеты, у меня их и не было.

- Расскажи, пожалуйста, про условия содержания в азербайджанской тюрьме. Как там было в сравнении с Беларусью, общался ли ты с другими заключенными?

- В Баку меня изначально держали в одиночной камере, и контакты с другими арестантами были минимальны. Либо во время конвоирования в санчасть, либо, еще реже - не прогулке.

Условия? Комната примерно 3x3 метра, в углу отделен стенкой туалет и там же был душ. Правда, воду давали на час утром и час вечером. А горячую на 1-2 часа по воскресеньям.

- Понятно. Было ли какое-то общение со следователем в Азербайджане, кто вёл твоё дело, что спрашивали? Склоняли ли "во всём сознаться" в обмен на что-то?

- Было порядка 10 допросов в первые 2 месяца пребывания. Каждый по 2-4 часа. Следователи были из лучших в Азербайджане — полковник Камал Талыбов, сын бывшего председателя верховного суда Азербайджана и зам.генпрокурора Азербайджана Рустам Усубов. Да, склоняли признать свою вину, обещая, что суд проявит гуманность. Еще первые две недели не допускали моего адвоката (затягивали с документами) и вместо него приставили государственного защитника, который не делал абсолютно ничего.

- А вообще было ощущение, что "всё уже решено до суда"?

- Да, конечно. Впервые я услышал версию, что все уже решено от консулом РФ и Израиля, которые пришли ко мне уже через несколько дней после экстрадиции в Баку. Они сразу сказали, что все будет нормально, но займет время. Пояснили, что Алиеву нужен прецедент, но при этом нет ресурса держать меня в тюрьме, рискуя тем, что меня прирежут сокамерники.

- Насколько я знаю, у тебя есть украинский паспорт. Было ли какое-то участие Украины в твоей судьбе, пытались ли как-то помочь?

- Украинский консул пару раз меня навестил в тюрьме, но изначально сказал, что история очень мутная и что в ней слишком много игроков с большим весом и возможностями, чем Украина.

- Вопрос по суду. Какая там была позиция прокуратуры, как они подтверждали свои обвинения? Я читал репортажи с заседаний — со стороны было похоже на жуткий фарс, с какими-то непонятными "свидетелями", которые тебя ни разу не видели и т.д.

- Это и был абсолютный фарс, а уж "свидетели", которые меня знать не знали до суда — это и вовсе глумление над судопроизводством. Прокурор был совсем молодой парень, который даже глаза на меня не поднимал. Сбивчиво тихим голосом зачитывал обвинение с подшивки дела. И опять же, все (консулы, адвокат) еще до суда высказали мнение, что обвинение в призывах к расчленению Азербайджана снимут, поскольку это невыгодно ряду политических сил.

Так и получилось. Обвинение про поездку в Карабах основывали исключительно на статьях из блога.

- Да, там вроде как чуть ли не за отдельный тег обвинили? Мол посмел поставить Карабаху отдельный тег, значит "призывал".

- Да-да! Прокурор говорил, что поскольку я Карабах обозначил в одном списке с другими странами, значит я работаю на сепаратистов. А раз у меня во френдах в Фейсбуке какой-то чиновник из администрации Степенакерта (я знать его не знал), то из этого следует, что я вступал с ними в контакт.

- Какие остались впечатления от адвоката Чернина? Насколько я знаю — в Азербайджане адвокатом может быть только гражданин Азербайджана. Не было ли ощущения, что адвокат "работает на своих"?

- Я бы сказал так: это один из лучших адвокатов Азербайджана с широкими связями даже вне связи со мной. Естественно, он не должен был бросаться в моем деле на "амбразуру". Все знали, зачем Алиев это затеял и к чему ведет. Задача адвоката была грамотно отыграть свою роль и закончить дело моей депортацией. Что в итоге и вышло.

Никаких адвокатских сражений в зале суда не предполагалось, поскольку все и все знали заранее.

- Про нападение в тюрьме в последнюю ночь. Сейчас, по прошествии пары недель, можешь ли высказать версию, кому и зачем это было нужно?

- Правду, думаю, мы не узнаем уже никогда. Но я полагаю, что после завершения суда я был Азербайджану уже не нужен. Это было самое время для Алиева показать широту своей души и простить. Это опять же заявляли и консулы и адвокат. В какой форме простить? Экстрадиция или помилование — только в этом была интрига, ибо в остальном никто не сомневался, что в конце августа-начале сентября меня в Азербайджане не будет.

Моя смерть после суда ударила бы по имиджу Азербайджана, тем более, что Алиев уже вызвал недовольство не только ряда государств, но и множества правозащитных организаций, плюс общественное мнение в РФ, Израиле, Беларуси (там больше против участия в этом спектакле их страны, во что их втянул Лукашенко), Армении. Недовольство высказали даже США. Поэтому, моя смерть в азербайджанской тюрьме ну никак не была в интересах Алиева.

- С другой стороны, как абсолютно верно заметили многие комментаторы у тебя и у меня в блогах, почему не добили, если хотели убить? У меня два предположения и оба банальны: 1. Или убийц вспугнули надзиратели, но тогда возникает вопрос, откуда у убийц изначально был ключ от камеры — выходит, надзиратели были с ними в сговоре? И вторая версия — они изначально планировали не убить, а отправить в больницу, чтобы обьяснить собственной общественности, что Алиев помиловал потому, что блогер решил якобы повеситься.

Такие вот мысли.

- Понятно. Расскажи, пожалуйста, изменилась ли твоя позиция по Карабаху после всей это истории? И если да — то в какую сторону?

- Ничуть не изменилась. Как был убежден, что власти Азербайджана спровоцировали эту войну, лишив армян прав, которые те имели во времена СССР (это был автономный регион АЗ ССР, где нацменьшинства имели школы на армянском языке, культурные учреждения и т.д), затем ввели войска чтобы прекратить хаотичные демонстрации армян. И тем самым привели к тому, что радикалы от армян решили, что более не представляется возможным жить в составе азербайджанского государства, где их фактически поставили в положение людей второго сорта. Ну и про резню в Сумгаите и Баку не стоит забывать, имевшую место чуть ранее.

Естественно, что жертвы среди мирного населения были с обеих сторон, но это война. Тысячи убитых армян заслуживают такого же сочувствия, как и тысячи азербайджанцев

- Как думаешь, есть ли какое-то решение Карабахского конфликта? И в чем оно должно заключаться?

- На нашем с тобой веку, думаю, что решения не будет. Стороны крайне радикально и непримиримо настроены в отношении друг-друга. Понятно, что жить вместе они уже не будут никогда. Понятно, что азербайджанские беженцы никогда не вернутся в города, где сегодня 100% населения составляют армяне, пережившие кровавую бойню 1988-1993. Какое может быть решение? Мы можем предлагать много вариантов, но сами участники конфликта их вряд ли поддержат.

Я думаю, что раздел Карабаха — самый реалистичный сценарий. С выводом армянских войск примерно с трети-половины территории контролируемой ими сегодня. Тем более, что 90% армян Карабаха сегодня живут на трети территории контролируемой войсками Армении. Вернуть азербайджанцам районы, не имеющие стратегической важности и не населенные армянами.

Проблема же в том, что азербайджанцы хотят забрать все и побыстрее, а так не бывает.

- Планируешь ли ты в связи со всем случившимся обращение в международные правозащитные организации и процесс против Азербайджана? За то, что фактически "выкрали", за "суд", за то что было в тюрьме.

- Да, вне всяких сомнений. Без фанатизма, но заниматься этим буду. Тем более, что сами же правозащитные организации заинтересованы в том, чтобы наказать Азербайджан. Там все очень плохо с правами человека

- И последний вопрос — планы на ближайшие полгода.

- Много путешествий, буду наверстывать упущенное! Плюс, много встреч с новыми друзьями, которых обрел в связи с этой историей.