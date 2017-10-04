Гродненский предприниматель: Государство нас хочет просвечивать, как на рентгене 1 4.10.2017, 16:18

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Последние годы нормативные документы, принимаемые властями, только усложняют работу ИП.

Ряд предложений по улучшению работы индивидуальных предпринимателей Беларуси принял Форум предпринимателей, который прошел под эгидой общественного объединения "Перспектива". Ситуация с выживанием такой прослойки работающего общества, как индивидуальные предприниматели, полностью лежит на указах Лукашенко № 222, 87.

Резолюция направлена в рабочую группу при министерстве экономики по вопросам индивидуальных предпринимателей. Рассказывает «Радыё Рацыі» один из делегатов форума, предприниматель из Гродно Андрей Шестеряков.

- Это народный проект, работа без документов по аналогии с указом 285, по которому мы работали раньше. Следующие вопросы - по чипированию пока только кожаной обуви. Вопросы Фонда социальной защиты, принцип: работаешь - платишь, не работает — не платишь. До сих пор вопрос остается нерешенным. Вопросы по 488 указу - это лжепредпринимательство.

Показательно, что за последние годы нормативные документы, принимаемые властями, никак не улучшают условия ведения бизнеса в Беларуси. Наоборот, усложняется сама схема работы предпринимателя. Мелкая торговля ожидает увеличение оформления документации, электронное декларирование, а также стало известно, что власти принимают программу по отслеживанию товара.

- К 2018 году государство решило ввести для всех в обязательном порядке кассовые суммирующие аппараты, систему контроля пробивания чека. То есть, в режиме онлайн налоговый инспектор видит, продали ли вы и по какой цене свой товар. Получается точная система отслеживания движения, реализации и поступления товара. Нас будут просвечивать как на рентгене, - рассказывает Андрей Шестеряков.

В резолюции Форум предпринимателей требует снизить штрафные санкции на 50%, запретить конфискацию товаров, запретить навязывание экспертиз качества, других немотивированных проверок деятельности предпринимателей. Предприниматели также требуют арендную плату за свои рабочие места не привязывать к иностранной валюте.