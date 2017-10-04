Поборы в детском саду Гомеля удивили родителей 30 4.10.2017, 16:28

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Гомельский детсад разослал родителям малышей «списки принадлежностей» из 33 пунктов.

Поборы с родителей в школах и детских садах уже, кажется, стали нормой. Читатель прислал в редакцию Сharter97.org список принадлежностей, которые должны купить родители, чтобы отправить ребенка в детский сад.

Детский сад №63 города Гомеля удивил родителей перечнем из 33 пунктов.

Примечательно, что кроме канцелярских товаров дети, поступающие во вторую младшую группу, должны принести в садик более десятка хозяйственных товаров.

Как ранее сообщал Charter97.org, детский сад №128 города Минска хотел установить за счет родителей видеодомофон.