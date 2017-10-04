Синоптики: Завтра ожидается до +14 градусов 1 4.10.2017, 16:27

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На большей части территории страны пройдут дожди.

5 октября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +9..+14°С. Атмосферное давление будет падать.