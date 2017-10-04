За два года товарооборот Беларуси с Венесуэлой упал в 50 раз 10 4.10.2017, 16:31

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Фото: noticias.a1tv.com.ve

Правитель Венесуэлы летит к Лукашенко за помощью?

За два года товарооборот Беларуси с Венесуэлой сократился в 50 раз. По официальной статистике, в 2014 году мы наторговали с Боливарианской Республикой на $99,7 млн. В 2016 году эта цифра упала до $2 млн, причем Венесуэла не поставляла в Беларусь вообще ничего, передает «Еврорадио».

В прошлом году Беларусь перестала торговать с Венесуэлой калийными удобрениями, двигателями внутреннего сгорания, подъемниками и погрузчиками, дорожной и строительной техникой, запчастями для автомобилей и тракторов, лаками и красками, замазками, шпатлевками и другими стройматериалами, текстилем.

В этом году ситуация выглядит немного лучше — за 6 месяцев Беларусь экспортировала в Венесуэлу товаров на $4,7 млн. Это нефтепродукты, пшеничная мука, крепкие спиртные напитки. Поставки из Венесуэлы в Беларусь по-прежнему равны нулю. Страна переживает серьезный экономический кризис, начавшийся вместе с падением мировых цен на нефть. На улицах Каракаса происходят волнения, однажды сторонники оппозиции даже предприняли попытку взять штурмом парламент страны.

На этом фоне 5 октября в Беларусь с официальным визитом приезжает правитель Венесуэлы Николас Мадуро. Сначала он встретятся с Лукашенко в формате “один на один”, затем пройдут переговоры в расширенном составе. Главной темой для обсуждения станет торгово-экономическое сотрудничество, совместные производства, открытые с помощью Беларуси в Южной Америке, а также взаимодействие в сельском хозяйстве, строительной и нефтегазовой сферах.