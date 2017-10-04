Путин: Еще Ким Чен Ир мне говорил, что у КНДР есть атомная бомба 12 4.10.2017, 16:42

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Владимир Путин и Ким Чен Ир (слева)

Фото: Владимир Родионов/ТАСС

Бывший диктатор КНДР рассказал президенту РФ об атомной бомбе еще в 2001 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что узнал о появлении в Северной Корее атомной бомбы за пять лет до того, как там были проведены первые испытания ядерного оружия. По словам Путина, о создании бомбы рассказал ему Ким Чен Ир, передает РБК.

«В 2001 году я был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба. Больше того, сказал, что с помощью достаточно простых артиллерийских систем легко достанет до Сеула», — признался Путин на проходящем в Москве пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.

Президент отметил, что дальнейшее развитие событий убедительно доказало неэффективность введенных в отношении КНДР санкций, вопреки которым страна сумела существенно развить свой военный потенциал.

«Вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем теперь ракеты средней дальности на 2700 км, а то и больше: уже на пять тысяч [километров]», — сказал Путин, подчеркнув, что санкции — не тот путь, который способен решить проблему КНДР, и нужно искать другие варианты.

Российский лидер особо отметил, что в успехе военного пути уверенности также нет. «Воинственная риторика опасна. Давайте совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно. Потому что никто не знает, где и что у них есть. На 100% никто не знает. А нужна тогда эта риторика? Я думаю, что нет», — пояснил Путин.

Развивать свою ядерную программу КНДР начала еще в 1950-е годы. В 1959 году Северная Корея заключила договоры о сотрудничестве в области ядерной энергетики с СССР и КНР и начала строительство исследовательского центра в Нёнбёне, где в 1965 году был установлен советский ядерный реактор ИРТ-2000 мощностью 2 МВт. В 1985 году Пхеньян подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), после чего СССР поставил в КНДР газо-графитный исследовательский реактор мощностью 5 МВт.

В 2003 году после обострения отношений с США Северная Корея официально вышла из ДНЯО. 9 сентября 2004 года южнокорейский разведывательный спутник зафиксировал сильнейший взрыв в отдаленном районе КНДР, на месте которого остался видимый из космоса кратер. Южнокорейские спецслужбы подозревали, что КНДР провела испытания ядерного оружия, однако официального подтверждения не последовало. Власти КНДР утверждали, что взрыв был произведен в ходе строительства ГЭС.