Подстреленный милицией на Новый год минчанин обжаловал приговор 10 4.10.2017, 16:59

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Андрей Гаврош

Фото: tut.by

Уже в пятницу его жалоба будет рассмотрена в Минском горсуде.

Получивший две пули из табельного пистолета и признанный виновным в сопротивлении милиционеру минчанин Андрей Гаврош обжаловал приговор суда первой инстанции, пишет belaruspartisan.org.

Напомним, рассмотрение этого резонансного уголовного дела в суде Московского района столицы началось 27 июля, а 2 августа был вынесен вердикт.

Приговором суда первой инстанции 29-летний рабочий ОАО «Керамин» Гаврош был признан виновным в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. На основании ч.2 ст.363 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Обвиняемого, который провел в СИЗО 7 месяцев, освободили из-под стражи в зале суда.

Гособвинитель просила суд отправить минчанина на 3 года в колонию общего режима.

А началась эта история ранним утром 1 января текущего года. 23-летний сержант милиции Руслан Соловьев в одиночку прибыл в многоэтажку на проспекте Любимова после жалобы соседей на шум.

По версии следствия, пьяный хозяин квартиры напал на сержанта и пытался завладеть табельным оружием. Поэтому милиционер был вынужден стрелять. Всего прозвучало три выстрела, две пули попали в ногу и спину мужчины. А у милиционера медики диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ушибы на голове и грудной клетке.

Андрей Гаврош вину не признал. По его словам, он не забирал пистолет и мог причинить травмы правоохранителю только когда выталкивал того из тамбура.

Все обвинение было выстроено на весьма противоречивых показаниях сержанта. (Соловьев ничего толком не мог сказать: как стрелял, с какого места и куда. Сразу после произошедшего он утверждал, что стрелял два раза, и только от следователя узнал, что в обойме не хватает трех патронов).

По этой причине эксперты не смогли дать точного заключения. Комплексная баллистическая и ситуационная экспертиза не смогла установить, какая пуля была выпущена первой и какая была очередность двух других.

Эксперты установили, что пуля, обнаруженная под лестничным маршем, была деформирована о левую часть двери лифта. Вторая пуля деформировалась от взаимодействия с бетонным полом тамбура и осталась под линолеумом. Именно этой пулей была пробита стопа левой ноги Гавроша.

При этом эксперты отметили, что «причинение ранения левой стопы возможно при обстоятельствах, указанных Соловьевым в ходе допросов, при условии, что левая стопа не была зафиксирована к полу».

Третья пуля была найдена на полу тамбура. Она вошла в область левой лопатки Гавроша и вышла через плечо. По выводам экспертов, «ранение образовалось в результате выстрела с расстояния 3-5 сантиметров при условии, что пистолет находился в направлении правой лопатки справа налево».

В заключении особо отмечается: «Обстоятельства причинения данного огнестрельного ранения не соответствуют обстоятельствам, изложенным Соловьевым».

Напомним, 2 августа на вопрос журналистов, будет ли Гаврош обжаловать приговор, он ответил: «Я пока не готов ничего говорить». Его адвокат Елена Станкевич, которая в прениях сторон просила оправдать ее подзащитного, также ничего конкретного не сказала.

Как стало известно журналистам, минчанин приговор суда первой инстанции обжаловал в апелляционном порядке. 6 октября его жалоба будет рассмотрена в Минском горсуде.