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Названы самые высокооплачиваемые актеры телевидения в 2017 году

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  • 4.10.2017, 17:06
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Джим Парсонс

Глава рейтинга заработал 27,5 миллионов долларов.

Американский финансово-экономический журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров телевидения в 2017 году.

Второй год подряд рейтинг возглавляет американский актер Джим Парсонс, получивший известность благодаря роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва».

По данным Forbes (перевод — nv.ua), актер за год заработал 27,5 млн долларов.

Далее в рейтинге следуют коллеги Парсонса по сериалу «Теории большого взрыва». Так, Джонни Галэки смог заработать 26,5 млн долларов, Саймон Хелберг - 26 млн, а Кунал Найар - 25 млн. Замыкает пятерку лидеров Марк Хэрмон, сыгравший главную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел». Его прибыль составила 19 млн долларов.

Эксперты Forbes составляли рейтинг на основе данных социологической компании Nielsen и сайтов Box Office Mojo и IMDB, а также благодаря информации, предоставленной знаменитостями.

Джим Парсонс – $27,5 млн

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