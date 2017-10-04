Виргиниюс Савукинас: Угроза со стороны России остается высокой 1 4.10.2017, 17:10

Виргиниюс Савукинас

Фото: DELFI

Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу.

Делегация России не стала слушать выступление президента Литвы Дали Грибаускайте в ООН и покинула зал. Как в Литве расценивают дипломатический выпад Москвы Charter97.org рассказал литовский политолог Виргиниюс Савукинас.

Напомним, что до выступления Дали Грибаускайте с трибуны Генассамблеи, свои места покинули председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.

В своей речи с трибуны Генассамблеи ООН, Грибаускайте заявила, что «белорусско-российские учения «Запад-2017» - это только один из признаков того, что Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу».

Виргиниюс Савукинас считает, что заявление президента Литвы однозначно, указывает на то, что угроза со стороны России остается высокой.

«Уход российской делегации — ошибка, которую допустили кремлевские дипломаты. Таким образом, им невольно удалось придать вес выступлению Дали Грибаускайте, сделать его более заметным. Очевидно, что если такая большая страна как Россия настолько болезненно реагирует на заявление такого небольшого государства как Литва, значит, что-то здесь не в порядке», - считает Савукинас.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед началом выступления главы МИДа России Сергея Лаврова. Тем не менее, по мнению Виргиниюса Савукинаса, не стоит оценивать поступок вице-президента США, как однозначную декларацию того, что Вашингтон намеревается следовать жесткому курсу по отношению к России.

«Мир меняется очень быстро. Кто десять лет назад мог бы подумать, что Россия аннексирует Крым, а пост президента США займет Дональд Трамп? Поэтому отношения между странами развиваются очень динамично: дружественные страны могут охладеть, а бывшие противники подружиться. Отношения Вашингтона с Москвой могут измениться очень быстро. С одной стороны президент США Дональд Трамп декларирует желание улучшить отношения с Россией, с другой - не стоит забывать, что в Штатах все еще ведется расследование о вмешательстве Москвы в президентские выборы. Чем это расследование закончится на данный момент сказать трудно. Поэтому, скорее всего, на линии Москва - Вашингтон мы будем наблюдать колебания от улучшения до ухудшение и наоборот», - уверен политолог.