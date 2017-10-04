Как белорусам слетать из Минска в Египет по киевским ценам 2 4.10.2017, 17:22

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Все чартерные программы из Беларуси.

Главная сенсация нынешней осени – небывалое количество чартерных программ из Беларуси на берега Красного моря в Египет.

Две цепочки – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по-прежнему отправляет из Минска в Египет туроператор TEZ TOUR. В Хургаду оператор в октябре и ноябре летает 5-6 раз в неделю (практически ежедневно!), в Шарм-эль-Шейх – 2-3 раза в неделю, пишет tio.by.

Также две чартерные программы – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх -- поставил в нынешнем сезоне из белорусской столицы пул операторов – CORAL TRAVEL, Join Up и ANEX TOUR (консолидатор – «АэроБелСервис»). Самолет в Хургаду будет отправляться с 9 октября по 25 марта каждые 10,11 ночей. На чартере в Шарм-эль-Шейх можно улететь с 16 октября по 22 марта также каждые 10,11 ночей.

Еще одно предложение – цепочка в Хургаду – в предложениях туроператора SKY FLY TRAVEL, который в этом году впервые начал работу на белорусском рынке. Цепочка осуществляется с 1 октября по 8 февраля. Оператор намерен осуществить 5 рейсов в октябре и 6 рейсов – в ноябре.

Собственную чартерную программу – из Гомеля в Хургаду – поставил украинский туроператор, имеющий представительство в Беларуси, -- Join Up. Цепочка также начнет осуществляться в октябре.

Пока под вопросом находится цепочка «АэроБелСервиса» из Бреста в Египет. Если брестский аэропорт подтвердит возможность осуществления программы, белорусские туристы смогут улететь из Бреста в Хургаду.

Что даст туристам подобное небывалое количество египетских предложений?

Конечно же, более низкую цену!

Так, цены с перелетом и проживанием в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха нынешней осенью стартуют с 500 долларов на человека, и наверняка, учитывая количество рейсов и острую конкуренцию, цены будут еще снижаться. Ранее улететь из Минска в Египет в активный сезон, которым является для этого направления осень, можно было по цене от 700 долларов на человека.

Наиболее острый вопрос в этой ситуации – достаточно ли в Беларуси туристов, чтобы возможный демпинг не прервал осуществление всех заявленных цепочек? Тут нужно вспомнить, что большое количество белорусов, ориентируясь на более низкую цену, в прежние сезоны вылетали на отдых в Египет из Киева. Теперь операторы попытаются переориентировать этих туристов на прямой путь из Минска и других белорусских портов. Ведь стоимость пакетов из Беларуси теперь вполне «киевская».

Как говорят агенты, осенью, в бархатные октябрьские и ноябрьские дни, белорусы с удовольствием отправляются на отдых в Тунис и Турцию. В настоящий момент все оставшиеся чартерные рейсы из Минска в Анталью уже проданы, а в Тунис из Беларуси чартеры, как известно, не летают. Теперь, вполне вероятно, учитывая палитру предложений по Египту, некоторая часть этих туристов переориентируется именно на вылеты в Египет.

Интересно, что различные чартерные программы предполагают и различные отельные базы, что тоже, безусловно, дает более широкие возможности для туристов.

Так что, нынешняя осень в белорусском туризме пройдет под знаком Египта. Там недорого, тепло и красиво. Те, кто не успел поплавать в море нынешним летом, наверняка воспользуются открывшимися возможностями.