Беларусь не попала в рейтинг глобальной конкурентоспособности 4 4.10.2017, 17:30

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Нашей страны не оказалось среди 137 стран в мировом рейтинг глобальной конкурентоспособности.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал рейтинг глобальной конкурентоспособности 137 стран за 2017–2018 годы.

В общем списке на первых пяти позициях расположились, соответственно, Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия, пишет the-village.me.

На последних пяти строчках значатся Мавритания, Либерия, Чад, Мозамбик и Йемен.

Помимо сводного списка, в докладе отражены позиции государств по уровню развития учреждений, инфраструктуры, макроэкономической среды и здравоохранения с образованием. Так, с учреждениями лучше всего в Финляндии, с дорогами и инфраструктурой — в Гонконге, с макроэкономикой — в Норвегии, с образованием и здоровьем — тоже в Финляндии.

Также выстроены рейтинги по уровню развития высшего образования, рынка товаров, рынка труда, финансового рынка, технологий и по размеру рынка.

Наши соседи в общем списке разместились так: Россия — 38 место, Польша — 39 место, Литва — 41 место, Латвия — 54 место, Украина — 81 место. Беларусь в список не попала вовсе.

Также в списке не отражены Сербия, Черногория, КНДР, Бангладеш, Узбекистан, Туркменистан, Сирия, Ирак, полтора десятка стран Африки и четыре государства Южной Америки.