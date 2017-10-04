«Все мои косяки комментировались фразой: А дедушка так бы не поступил» 3 4.10.2017, 18:30

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Минчанин, в честь дедушки которого названа улица в Минске, показал самые любимые места в городе.

Михаил Дорошевич – интернет-исследователь. Он часами может рассказывать о своей работе, любит ходить пешком и никогда сам не скажет, что именем его дедушки названа улица, пишет сайт citydog.by.

«Все мои косяки комментировались фразой: «А дедушка так бы не поступил»

– Про дедушку – Михаила Васильевича Дорошевича – мне рассказывала бабушка, он умер за несколько месяцев до моего рождения. Мне его всегда ставили в пример и все мои косяки комментировались фразой: «А дедушка так бы не поступил». Это был хороший мотиватор и я старался быть лучше, старался быть скромным и трудолюбивым. Сейчас многие говорят, что мы с дедушкой похожи: оба лысоволосые, может поэтому.

Конечно, я горжусь тем, что в честь моего деда названа улица в Минске. Но в семье всегда считалось, что говорить об этом – хвастовство и не есть хорошо. Такой чести дедушка удостоен за вклад в дело развития системы высшего образования и создание новых вузов. Он был министром высшего и среднего специального образования и, в частности, настоял на основании нынешнего БГУИРа. После войны он принимал активное участие в восстановлении БПИ, ныне БНТУ.

Но мне никогда не говорили: «Это же внук уважаемого дедушки, давайте-ка поставим ему хорошую оценку или возьмите его на работу». Фамилия никак не помогала в жизни при решении каких-то важных вопросов. Просто я всегда знал, что нужно соответствовать имени и не подводить память дедушки.

Не мне судить, получается у меня это или нет. Я не перфекционист, но понимаю, что нужно все время развиваться, чтобы быть лучше. Еще я считаю, что нужно сохранять в себе чувство любознательности. Поэтому, например, я много хожу пешком и изучаю город.

Памятных для сердца мест много, но начнем мы с площади Свободы.

Площадь Свободы, 9: булгаковский кот Бегемот

Она как раз-таки пример любознательности и внимательности. Даже когда ты ходишь по одному и тому же маршруту каждый день, то потом – хоп! – оказывается, что там есть интересные места и истории.

Вот там, справа от Кафедрального собора Пресвятой Девы Марии, живет такой кот Бегемот. Он выходит на улицу только утром и совсем не против того, чтобы его гладили и кормили.

Дворец Профсоюзов: отвратительный звук

Кстати, про кормили. Я вспомнил сейчас один из концертов, которые организовывал в 1990-е во Дворце Профсоюзов – это одно из любимых моих зданий на проспекте Независимости.

Концерт Марка Алмонда (Marc Almond) в мае 1993 году постоянно находился под угрозой срыва. Во-первых, когда Алмонда поселили в гостиницу, то в люксе не было туалетной бумаги и бегали тараканы. Во-вторых, Марк был вегетарианцем, а его в Троицком предместье кормили драниками с мясом.

В-третьих, в райдере был прописан лимузин и найти его тогда было непросто. Помню, как с моим другом Николаем Метлицким договаривались с одним из первых лимузинов, который увидели на Комсомольской. Что обещали, уже не помню, но благодаря тому, что Николай был очень договороспособным, все прошло на ура.

Правда, людей, которые на тот момент знали такого музыканта Марка Алманда, было немного, но концерт был очень классным, а его выступление с пианистом – просто изумительным.

А самое интересно, что Дворец Профсоюзов долгое время славился отвратительным звуком, пока в 1992 году там не выступила группа Nitzer Ebb: оказалось, что зал звучит там очень хорошо.

Выставочный комплекс БелЭкспо: знаковое место

Мне очень жаль, что снесли выставочный комплекс. По моему мнению, это было знаковое место, фото которого стоит у меня в профиле Facebook. И все аргументы, что оно устарело и потребляет много электроэнергии – вздор, его можно было сохранить.

Композиционно оно очень хорошо было вписано в Минск. Сзади него было небольшое здание, как маленькая гостиница, с площадкой. И, когда мне было лет 5-10, было нормально прийти сюда и посмотреть на БелАзы, МАЗы и другую технику. Поэтому мне жалко это здание. Оно олицетворяло собой часть центра Минска.

Парк Янки Купалы: без пластиковых дверей

Пока я это вспоминал, мы успели прийти в парк Янки Купалы. Здесь очень утульны музей без пластиковых дверей.

Есть такая странная история про деревянные двери в кафе «Лондон». Долгое время горисполком пытался заменить их на пластиковые. Дело решили только тогда, когда владельцы доказали, что двери являются исторической ценностью.

Вообще, в «Лондоне» я провел много времени. Долгий период его арт-директором был мой друг – художник Юра Виноградов. Было приятно прийти в кафе, встретиться с ним, пообщаться с интересными людьми и смотреть в окно на прохожих.

А сам парк хорош несколькими вещами: фонтаном, небольшим количеством людей, своей красотой и тем, что в нем очень комфортно. Кстати, фонтан «Вянок» связан с моим детсадовским другом Филиппом Чмырем. Потому что одна из девушек в скульптурной композиции фонтана – мама Филиппа. Она очень красивая женщина и поэтому не удивительно, что ее пригласили в качестве натурщицы.

А что касается моего друга, то парк мне еще памятен его концертами под мостом.

Телебашня: была выше

Телебашню я помню, когда она была выше. Эта круглая штука с торчалочками появилась, когда она перестала быть телебашней, потому что телебашню перенесли в Колодищи. Когда ее демонтировали, части вывозили туда, где сейчас завод холодильников и Дворец Независимости.

И я хорошо помню историю детства: в этот момент на ней находился человек и его тоже вертолетом перетащили отсюда туда. А еще, когда я ходил в детский садик, то думал, что дикторы поднимаются в ретрансляторы на башне, которые напоминали антенные будочки, и мы видим их в телевизоре.

Кстати про детский садик. Мне тут вспомнилось, как мы с Филиппом Чмырем готовились совершить оттуда побег. Нам просто не нравилось, что нужно было спать днем. Остановила нас тогда улица Козлова, по которой ездило много грузовиков и нам стало страшно ее переходить.

Магазин «Антиквариат»: здание обвалилось при приемке

О, я еще вспомнил забавную историю из детства. Моя семья жила до войны в районе, где сейчас находится редакция газеты «Вечерний Минск» (проспект Независимости, 44). Напротив был дом, в котором открыли магазин «Юный техник» – любимое место детей. Там были игрушки, различные модельки и я помню, как приходил туда и просто смотрел на витрину. Сейчас там магазин «Антиквариат».

Так вот, когда здание принимала комиссия, оно обвалилось, как только чиновники вышли на улицу. И обвалилась часть, где сейчас «Антикварка». Конечно, потом все восстановили, но, как оказалось, твердая власть – это не гарант того, что все будут делать качественно.

Прогноз погоды и первомайский парад 1986 года

Вообще, раньше все имело другую ценность и оценку. Например, за зданием филармонии есть подъем вверх, к улице Берестянской. И я хорошо помню, что, когда в Советском Союзе показывали прогноз погоды, то в программе использовался стандартный набор фотографий тех мест, которые ассоциировались с Минском. И в этот набор как раз входил снимок подъема на Берестянскую улицу. Тогда мне казалось это таким значимым и важным. Хотелось, чтобы все знали и увидели это замечательное место в СССР, где мы живем.

А еще в детстве нам рассказывали, что в Минске самая большая площадь Ленина в мире. И это тоже казалось большим успехом, перамогай.

Но для меня она еще памятна первомайским парадом 1986 года. Только произошла авария на Чернобыльской АЭС и официально про нее еще объявлено не было, но все уже все знали. Людей собрали на парад. Начинался он как за здравие, мы студенты были в оцеплении, а люди шли по площади, но в какой-то момент они начинали просто сбегать домой.

Улица Старовиленская: многовекторность белорусской политики

Сейчас мы идем по улице Старовиленской, к пересечению с Нововиленской.

Это классное место, которое показывает всю многовекторность белорусской политики. Судите сами: здесь находится посольство РФ, за ним – посольство США, напротив – Украины, за посольством Украины – синагога, а за посольством США – немецкое посольство. Вот вам и многовекторность, потому что белорусы должны дружить со всеми.

Но идемте дальше, к самому любимому моему месту.

Это площадка над бомбоубежищем или командным пунктом. Когда стоишь здесь, можно услышать шум города. Кстати, мои друзья всегда мечтали сделать в этом бомбоубежище культурный центр. Помещение не используется, и оно достаточно большое.

Смотрите, дверь приоткрыта! Классно! Только вот мы туда не войдем, потому что дверь подварена. Зато мы теперь точно знаем, что здесь кто-то бывает.

Комиссионка на Карла Маркса

А знаете, где в 1980-е бывало много людей? Улица Маркса. На месте, где сейчас News Сafe, когда-то было два магазина: с техникой и с одеждой. И все подростки, дяденьки и тети приезжали в комиссионку на Карла Маркса, потому что туда сдавали импортную технику.

Люди просто стояли в несколько рядов и смотрели на музыкальные центры, которые стоили тогда 5 000 рублей. Чтобы вы понимали: зарплата молодого специалиста с высшим образованием, после вычета налогов, составляла 105 рублей, а зарплата доцента вуза до вычета налогов – 320 руб., после – 280 рублей. Но они все равно хорошо продавались.

«Славянский квартал» по генплану 70-х

Пока мы прогуливаемся по набережной, посмотрите вдаль. Видите, «Славянский квартал»? Это здание было построено по проекту 1970-х, когда было запланировано строительство 30-этажного дома. Более того, построить дома (Немига 3 и 5) с двух сторон, а сверху сделать переход – тоже было запланировано в этом проекте. Потому что многим кажется, что Минск строится только по проектам молодых архитекторов, но это не совсем так, потому что еще сохраняется генеральный план 70-х годов, правда, в немного измененном виде.

Центр: растянулся

И вот мы снова на площади Свободы, считай, в центре города. Знаете, в детстве было очень важное понятие – поехать в центр. Но, в моем понимании, он был достаточно ограничен и концентрирован. Если вдуматься, то у нас есть центр-центр и несколько центральных кластеров: Октябрьская, Немига, Революционная, «Корпуса 8» і Галерея Ў. Получается, что центр растянулся.

Если смотреть фотографии 1970-х, участок между ГУМом и площадью Ленина был заполнен людьми, а сейчас, при двухмиллионном населении города, здесь почти никого нет. Но вечером, в четверг или пятницу, люди застывают между Октябрьской и Немигой и жизнь там снова закипает. Мой центр сейчас продолжается от Немиги и до стадиона «Динамо».